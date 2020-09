Sacha Sundberg fra Veksø skriver om børne-området i Egedal Kommune. Privatfoto

Læserbrev: Hvem vil egentlig børnefamilierne i Egedal?

"Det eneste parti som har genindførelse af hjemmepasningsordningen på deres budgetforslag er Lokallisten Ny Egedal. Der er ingen tvivl om, at de får min stemme til næste kommunalvalg," skriver Sacha Sundberg fra Veksø i dette læserbrev

Af Sacha Sundberg, Smedestræde 9, 3670 Veksø

Jeg var glad da jeg tilflyttede Egedal Kommune i 2018. Ikke alene tilflyttede jeg en landsby, Veksø, med et godt sammenhold og en varm modtagelse. Min drøm om at holde min søn hjemme lidt længere tid, blev også opfyldt med det daværende hjemmepasningstilskud.

En mulighed for at lære og være der for min søn, mit dyrebareste, og ikke aflevere ham til fremmede, før han kunne hverken tale eller gå.

Jeg ved nemlig, fra min tid på DPU, at de tidligste år i et menneskes liv, skaber deres fundament. Et fundament som vil være der resten af livet. Små børn har brug for en en tryg og tæt kontakt med deres primære omsorgspersoner, for at have de bedste forudsætninger for optimal udvikling. Et fundament, som senere hen gør dem i stand til at navigere og klare sig godt i livet. (Rasmussen, 2020)

Små børn har brug for modne voksne, for at regulere sig selv og udvikle sig. Dem er der ganske få i daginstitutionerne, som normeringerne ser ud i dag (Politiken, 27/08-2020)

Men hvis jeg ønsker at gøre noget andet end at tilvælge institution, de første år af mit barns liv i dag, "kan jeg selv betale det", siger kommunen. Men jeg kan derimod sagtens ansætte min mor, mit barns mormor, og få tilskud til pasning på dén måde, hvilket på ingen måde giver mening. Man kan endda fristes til at tro, at det er Egedal Kommunes måde at sørge for, at de små børn starter i deres institutioner, selvom man kunne ønske det anderledes.

Og det giver vitterligt ingen mening, for i en Cost-Benefit analyse vil det være profitabelt for kommunen at tilbyde hjemmepasningstilskud til forældre, som ønsker at holde deres børn hjemme de første år. Det vil, groft sagt, spare kommunen for henvisninger til unge som senere får ondt i livet. (kl.dk)

Men mennesker er ikke tal og statistik. Mennesker er forskellige og har forskellige behov.

Så udover disse åbenlyse fordele, så handler det også om at anerkende forskellighed og at der ikke er én rigtig måde at have børn eller at være familie på.

Nogle forældre ønsker hurtigt at vende tilbage på arbejdsmarkedet, nogle lader far tage ekstra orlov og nogle ønsker længere tid hjemme.

Lige nu er budgetforhandlingerne i gang. Det eneste parti som har genindførelse af hjemmepasningsordningen på deres budgetforslag er Lokallisten Ny Egedal.

Der er ingen tvivl om, at de får min stemme til næste kommunalvalg.