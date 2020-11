Læserbrev: Hvad blev der af samskabelsen, borgerdialogen og forælder-inddragelsen?

"For det er simpelthen en helt igennem modbydelig tanke at vi som forældre ikke skal være en del af vores små børns hverdag og være velkomme i det hus hvor de opholder sig i deres hverdag," skriver Helle Anna Elisabeth Nielsen.

"Jeg er målløs - intet mindre. Jeg er som tidligere og mangeårigt medlem af Forældrenes Landsforbund helt uforstående overfor, hvordan man kan tro at man kan slippe afsted med at indføre et sådant tiltage uden forældreinddragelse for det allerførste," skriver byrådsmedlem Helle Anna Elisabeth Nielsen

Af byrådsmedlem Helle Anna Elisabeth Nielsen, Lokalisten Ny Egedal

Forældre i Egedal forventer med rimelighed at blive inddraget i deres børns hverdag. Så jeg kunne ikke tro mine egne øjne da jeg så at både Venstres borgmester og Socialdemokratiets udvalgsforkvinde talte positivt om administrationens ønske om, at skabe permanente "afleveringslåger " i vores dagtilbud efter tiden med Covid 19.

"Lågerne" eller dørene som det nogle steder er i praksis, skaber for mit eget vedkommende associationer til 50'ernes nødpasningsordninger, hvor enlige forsørgende kvinder kunne aflevere deres børn til sygepleje-uniformsklædte kvinder gennem luger for derefter at afhente barnet ved selv samme luge efter fyraften. At det efterfølgende skulle blive anbefalet af familieudvalget med bl.a. Radikal ledelse og opbakning kom som en endnu større overraskelse.

Lokallisten Ny Egedal stemte som de eneste imod. For det er simpelthen en helt igennem modbydelig tanke at vi som forældre ikke skal være en del af vores små børns hverdag og være velkomme i det hus hvor de opholder sig i deres hverdag og som vi er med til at finansiere dels over vores skat og dels med forældrebetaling. Hvordan kan en Liberal borgmester dog lade sig forføre til en så frihedsindskrænkende foranstaltning og hvordan kan en demokrat som kalder sig social dog tale for en så asocial og udemokratisk løsning anno 2020?

Jeg er målløs - intet mindre. Jeg er som tidligere og mangeårigt medlem af Forældrenes Landsforbund helt uforstående overfor hvordan man kan tro at man kan slippe afsted med at indføre et sådant tiltage uden forældreinddragelse for det allerførste.

Det bekræfter for mig at det er tomme ord når visse partier taler om borgerinddragelse og aktiv lytning, borgerdialog etc. For det andet mangler der fuldstændig en begrundelse i en videnskabelig evidens for at den praksis er gavnligt for barnet. Jeg har selv studeret udviklingspsykologi og her mangler helt og aldeles en forståelse for at børn også holder op med at græde når de opgiver. En opgivelse som ikke er spor sund og kan skabe uhensigtsmæssige mønstre og vanskeligheder for dem senere i livet.

Jeg må bare sige at det her forslag får det til at løbe mig koldt ned ad ryggen. For det siger lidt om hvilken kultur baseret på adskillelse og brudte tilknytninger vi efterhånden er blevet en del af og tilsyneladende holdt op med at stille spørgsmålstegn ved. Vi har i Danmark verdensrekord i at sende vores børn i dagtilbud fra de er helt små og overlade dem til kommunen. Mange børn elsker heldigvis deres dagtilbud og for dem er indkøringen og afleveringen slet ikke svær og problematisk.

Men løsningen på afleveringsvanskeligheder for nogle er jo ikke at lave luger for alle. Jeg mener der er mange ting som har været gode i covid19 - hygiejne, normeringer, udeliv og øget rengøring. Mere af dét, tak!

Men forældrene skal aldrig sættes udenfor. De skal selvfølgelig se, opleve og føle sig hjemme og velkommen i deres barns institution. Og de skal have mulighed for at mærke om deres barn trives så de kan træffe andre valg om muligt, hvis det skulle vise sig at være nødvendigt. Alt andet vil være en historisk tilbageskridt. Det bliver et stort "nej" fra mig.