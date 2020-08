Allan Vendelbo fra Stenløse skriver om Venstres planer for Stenløse. Arkivfoto Foto: Elena Elisseeva

Send til din ven. X Artiklen: Læserbrev: Hva' så Venstre - er I der? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læserbrev: Hva' så Venstre - er I der?

Allan Vendelbo har været til tasterne med dette svar til læserbrevet fra Betina Hilligsøe og Bo Vesth, der vil skabe fokus på Stenløses sportsfaciliteter

Debat Lokalavisen Egedal - 27. august 2020 kl. 07:10 Af Allan Vendelbo, Nørrekærvej 5, 3660 Stenløse Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Byrådsmedlemmer fra Venstre Bo Vesth og Betina Hillingsø spørger i et læserbrev om "Stenløse er der til at medvirke i udviklingen af forenings- og idrætslivet i Stenløse".

Jeg tror, at svaret er et rungende JA. Men jeg ved også, at forenings- og idrætslivet ikke har det let i Egedal Kommune.

Jeg vil komme med et lille hverdagseksempel, som jeg vil bede Bo og Betina om at tage med i det videre politiske arbejde med at forny og udvikle forenings- og idrætslivet i Stenløse.

Jeg spiller sammen med mere end 60 andre pensionister badminton om torsdagen i Idrætshallen ved Lærkeskolen. En tid som vi har haft og til fulde udnyttet i mange år.

Sidste år ville Egedal Kommune lige pludselig fratage os tiden uden varsel. Vi blev naturligvis overraskede og protesterede.

Vi henviste blandt andet til "Fordelingsregler for Idrætsfaciliteterne i Egedal Kommune", hvor der på side 7 og som punkt nummer 1 i prioriteringslisten står,

"Som udgangspunkt er det sidste sæsons bruger, der har brugsretten til lokalet i næste periode, medmindre foreningen har misligholdt den tildelte tid i foregående sæson. Jf. reglernes punkt 9 a)."

Det forekommer med andre ord ret klart heraf, at badmintonklubben ikke uden videre kar fratages timerne i Idrætshallen og efter nogle møder faldt tingene også på plads og vi kunne genoptage badmintonspillet.

Til stor overraskelse for alle medlemmerne sker der så præcis det samme i år. I haltimefordelingen fratages vi igen timerne. Klubben opfordrer til dialog - uden resultat. Vi klager og henviser til igen til "Fordelingsregler for Idrætsfaciliteter i Egedal Kommune" - ikke resultater.

Nu har vi været nødsaget til at klage til Folkeoplysningsudvalget og håber naturligvis på det bedste - men sjovt er det ikke.

Så kære Bo og Betina - når I spørger om Stenløse er parat så er svaret JA, men jeg bliver også nødt til at spørge om Venstre er klar - min lille hverdagsoplevelse er jo ikke kun min, men også mine 60 badmintonvenners og jeg ved, at mange er dem synes, at Egedal Kommune gør livet så svært, at man kigger mod andre kommuner.