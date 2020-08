Se billedserie "Vi vil i den grad kunne skabe fokus på vores sportsfaciliteter. Nedslidte fodboldanlæg, gamle haller, og en atletikbane vi allerede har øremærket penge til ved sidste års budget, skal løftes," siger Betina Hilligsøe.

Læserbrev: "Hva" så Stenløse - er du der?

"Stenløse er som resten af Egedal kendetegnet ved et stort fællesskab og et aktivt foreningsliv. Men det kan blive endnu bedre," skriver Venstres byrådsmedlemmer Betina Hilligsøe og Bo Vesth

Debat Lokalavisen Egedal - 24. august 2020 kl. 10:05 Af Bo Vesth og Betina Hilligsøe, byrådsmedlemmer for Venstre i Egedal Byråd Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bo Vesth og Betina Hilligsøe, byrådsmedlemmer for Venstre i Egedal Byråd

Det ville normalt være en god opstart til en sommerkoncert, hvor publikum varmes op til at holde en fest.

Her har overskriften bare en helt anden betydning.

Egedal har de seneste år været i gennem en meget spændende udvikling. Der bliver bygget nye boliger mange steder i kommunen og byrådet har fået skabt en stabil og sund økonomi. Samtidig er der stor fokus på et langt bedre erhvervsmiljø. Samlet giver det byrådet en hel unik mulighed for, at fortsætte arbejdet og udviklingen i de kommende år.

Som byrådsmedlemmer valgt for at varetage Egedals samlede interesser, vil vi gerne lave et opråb for, hvilke store muligheder det bl.a. giver for Stenløse.

Stenløse - det største bysamfund i Egedal med en stor befolkningstilvækst de seneste år - vil kunne få det løft, som et så stort centrum fortjener.

Vi vil i den grad kunne skabe fokus på vores sportsfaciliteter. Nedslidte fodboldanlæg, gamle haller, og en atletikbane vi allerede har øremærket penge til ved sidste års budget, skal løftes. En mulighed kunne være endnu flere sportsfaciliteter i vores lokalplaner. Hvad med paddle-tennis? Hvad med mere svømmekapacitet? Og sådan kunne vi blive ved.

Stenløse er som resten af Egedal kendetegnet ved et stort fællesskab og et aktivt foreningsliv. Men det kan blive endnu bedre. Vi kan skabe et centrum med sammenhæng til restauranter og et blomstrende kulturliv. Vi har brug for at få Stenløse Kulturhus løftet. Ikke bare med penge til en "vicevært", men med en bygningsmæssig åbning, hvor det bliver den naturlige indgang til Stenløse og de mange gode handelsmuligheder. Stedet, hvor man kan sætte sig og drikke en kop kaffe, mens børnene leger i biblioteket, mor og far handler i Egedal Centret, eller bedsteforældrene kigger på det kunst, som Kunstnerkælderen eller andre ildsjæle har bedrevet.

Musikken vil kunne lyde fra huset - og de unge mennesker vil kunne have et sted, hvor de trygt kan færdes uden utryghed omkring lugten af "sjov tobak" eller andet fra kroge af huset.

Vi skal også skabe mulighed for, at Egedal Centret kan blive "åbnet" mod omverdenen, så det første man møder, ikke er en varegård eller små smalle passager. Vi håber ejerne af centret er åbne og interesserede i forbedringer.

Rom blev ikke bygget på én dag - det bliver udviklingen af Stenløse heller ikke. Men sammen kan vi skabe rammerne for en spændende udvikling, til gavn for borgere, foreninger og erhvervsdrivende.

Stenløse - vi er klar!