Læserbrev: Husk også på de bløde værdier

"Husk også på de "bløde værdier" i budgetforhandlingerne, der er stadig et pænt behov på området," skriver Bjarne Larsen, formand for Egedal Seniorråd i dette læserbrev

Af Bjarne Larsen, formand for Egedal Seniorråd

Bemærkninger til Charlotte Hagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget svar til Bjarne Larsen.

Jeg skal da lige love for, at der til lejligheden er blevet sat velvalgte ord på fra den Konservative formand på mit læserbrev til "De Konservatives budgetønsker".

Det er dejlig læsning, at de Konservative i ord favner noget bredere end først antaget, og det kun er en del af de budgetønsker, der blev præsenteret i "De Konservatives budgetønsker for 2021". Nu skal de velvalgte ord i budgetforhandlingerne omsættes til reel handling. Det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå. Jeg misunder på ingen måde Kultur- og Fritidsområdet med et løft og forbedringer, der "batter noget" - tværtimod.

Men husk også på de "bløde værdier" i budgetforhandlingerne, der er stadig et pænt behov på området.

I en høringsperiode, - forud for de egentlige budgetforhandlinger, har borgerne mulighed for at komme med input til næste års budget, bl.a. i henhold til udsendt budgetforslag. Det er der også gjort i år. Muligheden for at komme med ønsker om et løft på Kultur- og Fritidsområdet har ikke i år været borgernes foretrukne område.

Der er indkommet i alt 28 høringssvar til budgetforslag 2021. De 18 forslag ligger indenfor Dagtilbud- og Skolebørnene. De resterende 10 høringssvar ligger indenfor Ældre- og Omsorgsområdet, samt Social- og Handicapområdet. Alle høringssvarene omhandler kun disse to områder. Jeg håber på, at disse to områder bliver behandlet på lige fod med alle andre områder, - herunder Kultur- og Fritidsområdet.

Det får mig afslutningsvis til at gentage, hvad borgmester har udtalt: " Vi kan ikke løbe fra, at vi har et ældre- og et børneområde, hvor vi er presset og har mange udgifter."

Og som kommunaldirektøren oplyste på budgetmødet i Byrådssalen: "at ældreområdet i Egedal Kommune er under pres, og der kommer flere ældre i de kommende år og også flere ældre-ældre borgere over 80, der er ret så ressourcekrævende".

Jeg tror ikke på, at disse to udtalelser er grebet ud af den blå luft. Tænk over det. Med ønsket om et godt budget 2021.