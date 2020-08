Nicolai Sørensen fra Ølstykke kommer med et klart budget-ønske til Egedals politikere. Mostphoto

Læserbrev: Husk Ølstykkes skolebørn i de kommende budgetforhandlinger

"Nu håber jeg, at det flertal i byrådet, som - stik imod alle anbefalinger - lod børnene flytte sammen på Søhøjskolen inden at den var ombygget, sikrer, at der i budget 2021-2024 bliver afsat penge nok til, at vores børn kan få en skole, som lever op til de moderne krav for indeklima," skriver Nicolai Sørensen fra Ølstykke i dette læserbrev

Af Nicolai Sørensen, Svanevej 6, 3650 Ølstykke

Som forælder til børn på Søhøjskolen i Ølstykke bliver jeg temmelig nervøs, når jeg læser den screeningsrapport, som beskriver de rammer, mine børn befinder sig i hver dag. Og her skal I høre hvorfor.

Som tidligere skrevet er det registrerede vedligeholdelsesefterslæb på Søhøjskolen er steget med over 100 % siden 2018.

I den rapport stilles der 3 spørgsmål, som er kendetegnende for hele problematikken omkring indeklimaet på Søhøjskolen: Opleves der, at der i perioder er 1) ubehageligt varmt, 2) ubehageligt kold eller 3) utilfredsstillende varierende temperaturer i løbet af dagen? Til disse svares der "altid".

Kan man derfor tale om, at skolen er i god nok stand nu til, at over 600 børn og medarbejdere kan have et ordentligt arbejdsmiljø, indtil byggeriet er færdigt? Og er der penge nok afsat til renoveringen?

Situationen nu:

VENTILATION kategoriseres ved "Installationen har skader/mangler, der i stort omfang påvirker driften". De fleste opholdslokaler i bygningerne har kun naturlig ventilation via vinduer og døre, suppleret af ældre udsugningsventilatorer tilknyttet tag- eller loftsventilatorer. Flere af ventilatorerne er defekte, nogle anvendes kun minimalt pga. støjgener, og de øvrige er kun i drift ca. 10 min. pr. time via urstyring.

LUFTKVALITETEN vurderes som "Utilfredsstillende". Indeklimaet som "Meget utilfredsstillende". Der er i de fleste undervisningslokaler kun ét vindue og en yderdør, der kan åbnes til udluftning. Højtsiddende vinduer kan ikke åbnes. Ud fra disse forhold vurderes luftkvaliteten at være dårlig i lokaler med høj personbelastning, hvor der ikke er installeret anden ventilation.

VINDUER OG DØRE: Der er i flere af bygningerne problemer med gennemtræk pga. utætte døre og vinduer, som vurderes at have en meget begrænset restlevetid, da de hovedsageligt stammer fra bygningernes opførelse.

VARMEinstallationen kategoriseres ved "Installationen er slidt og med flere skader/mangler, der i et vist omfang påvirker driften". Skolens varmeforbrug ligger ca. 19% over gennemsnittet for tilsvarende bygninger. Ejendommene er utætte, og varmeanlæggene fungerer ikke optimalt. Isoleringen er flere steder fjernet ifm. ventilationsarbejder, således at enkelte mindre områder er helt uden isolering.

BYGNINGER og TAG: Den udvendige beklædning vurderes at have en meget begrænset restlevetid. De flade tage vurderes at have en begrænset restlevetid.

"Utilfredsstillende", "meget utilfredsstillende", "defekt", "slidt", "flere skader/mangler" - jeg bliver særdeles bekymret for de mange timer, mine børn er på skolen.

Men der bliver jo investeret i det her - projektet går jo i gang lige om lidt, vil mange nok indvende. Ja, men problemet er, at mange af disse beskrivelser af indeklimaet og bygningernes stand ikke er medtaget i det materiale, som "Læringsfællesskaber" er beregnet ud fra. Så er der overhovedet afsat penge nok til både nye bygninger OG vedligeholdelsesefterslæb?

Alene den post til at opgradere ventilationen og varmeinstallationen er i 2016 estimeret til at koste 9,7 millioner kroner. De nuværende tal for dette vedligeholdelsesefterslæb, som der vel at mærke ikke er foretaget noget på, er registreret som 3,3 millioner.

Til facaderenovering var der i 2018 ikke registreret noget, men i dag er der afsat 0,6 millioner, selvom der står, at al udvendig beklædning har meget begrænset restlevetid. Det synes af meget lidt til alle Søhøjskolens bygninger.

Nu håber jeg, at det flertal i byrådet, som - stik imod alle anbefalinger - lod børnene flytte sammen på Søhøjskolen inden at den var ombygget, sikrer, at der i budget 2021-2024 bliver afsat penge nok til, at vores børn kan få en skole, som lever op til de moderne krav for indeklima og ikke kun ender med at blive en lappeløsning, og at indeklimaet prioriteres på linje med de projekter, som er nemmere at se og vise frem.