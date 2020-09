"Jeg mener, at det er på tide at vi sætter fokus på Egedals børn og unge med sådan en investering," skriver Bettina Zarp

Læserbrev: Gratis klubtilbud til alle børn og unge

"Lokallisten Ny Egedal også gået til forhandlingsbordet for at få beregnet, hvad det vil koste kommunen, hvis klubtilbud for børn og unge, skal være gratis for alle familier," skriver byrådsmedlem Bettina Zarp i dette læserbrev

Debat Lokalavisen Egedal - 17. september 2020 kl. 15:25 Af Bettina Zarp, byrådsmedlem i Egedal for Loksllisten Ny Egedal

Jeg er uddannet pædagog og har mange års erfaring, indenfor klubområdet. Derfor har det altid ligget mig meget på sinde, at gøre noget særligt for dette noget oversete området. Det skal da heller ikke være nogle hemmelighed, at SSP arbejde her i kommune ligeledes trænger til flere midler og ansatte.

Det er mit ønske at disse medarbejders arbejdstid, ligger der hvor de unge er og opholder sig. Derfor er Lokallisten Ny Egedal også gået til forhandlingsbordet for, at få beregnet hvad det vil koste kommunen, hvis klubtilbud for børn og unge, skal være gratis for alle familier.

Beløbet der skal afsættes for, at vores kommende generationer kan få et klubtilbud der er gratis, er jo et ganske lille beløb på budgettet 2021. Jeg mener, at en investering af sådan et lille beløb, vil kunne betale sig på den lange bane. Et gratis klubtilbud vil bl.a. kunne være forebyggende for ensomhed og kriminalitetstruet unge.

Vi taler i dag så meget om ensomhed blandt børn og unge. Dette er et emne jeg tit høre der bliver nævnt, når jeg taler med pædagog og andre fagfolk, der arbejder med børn og unge.

Jeg mener at det er på tide at vi sætter fokus på Egedals Børn og Unge, bl.a. med sådan en investering. Børn og unge har i mange år, efter min mening, været et overset område på vores budget. Derfor er tiden nu kommet, til at stramme op da disse børn og unge er vores fremtid. Jeg vil ikke se på, at vi igen i år efterlader dette område, usynligt og med mangel på ressourcer. Så bortskaffelse af kontingentet for fritidsklubberne vil rundt regnet koste kommunekassen ca. 1,275 mio. kr.

Som tidliger l klubpædagog ved jeg om nogen, hvor vigtigt det er, at vores kommende generationer får mulighed for at have et sted, hvor sociale relationer kan vedligeholdes og skabes i trygge rammer. - I rammer hvor vi sikre at det pædagogiske personale kan se og spotte hvis der er børn og unge der ikke trives.

Hvis vi skal have verdens bedste hverdag i Egedal Kommune, er det vigtigt at sikre at børn og unge har gode og stabile rammer, hvor der er tryghed, nærhed og super dygtige pædagoger. Min antagelse er, at børnene og de unge vil benytte sig af tilbuddet i bredere omfang, ved en bortskaffelse af kontingentet, da det vil give børn og unge mulighed for at komme i klubben, måske et par gange om måneden, fremfor at hænge ud i gader og stræder.

Lokallisten Ny Egedal kæmper for at Egedal Kommune, skal blive et tryggere sted for børn og unge at vokse op i.