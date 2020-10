"Når byggeriet går i gang om 2 år, vil det samtidig betyde, at langt hovedparten af indbyggerne i Ølstykke ikke har nogen grund til at komme i Ølstykke midtby," skriver Johan Hahn.

Læserbrev: Flotte nye boliger vil lægge midtbyen og foreningslivet STENdød i Ølstykke Stationsby

Lad mig være den første til at sige, at tankerne og visionerne for de nye boliger på Toftehøjgrunden er spændende, og arkitektonisk tror jeg, at hele holdet bag vil sikre, at boligerne kommer til at passe ind i det landskab, som vi i dag kender som Toftehøjskolen.

Men når byggeriet går i gang om 2 år, vil det samtidig betyde, at langt hovedparten af indbyggerne i Ølstykke ikke har nogen grund til at komme i Ølstykke midtby. Væk er foreningslivet lige i baghaven, væk er forældrene, som skulle hente deres børn på Toftehøjskolen og naturligt var i området omkring midtbyen.

Lad os få et samlingspunkt for alle i Ølstykke

Plushusene, som er valgt til boligerne på Toftehøjgrunden, har som grundtanke, at der skal være fællesskaber blandt de 250+ boliger med fællesspisning og generationer under samme tag. En sund tanke og passer fint ind i tidens ånd, hvor vi forsøger at passe individet og fællesskabet på samme tid.

Men når Egedal Kommune ensidigt vælger, at der skal placeres boliger på grunden, så sikrer de samtidig at al kulturliv og fællesskab flyttes væk fra byen og ud i yderkanten af Ølstykke eller Stenløse. Hvis vores flertal i byrådet reelt mente, at de ville udvikle Ølstykke, kunne de starte med at lave en del af Toftehøjgrunden til et reelt fællesskab for hele Ølstykke.

Her kunne nemt integreres nyt bibliotek, mødesal, mødelokaler m.m., så de lokale foreninger stadig har deres gang i Ølstykke midtby og ikke er forvist til Stenløse, Egedal By eller presses ud i skolerne der ligger i udkanten af Ølstykke. Det er blot at stille kravene til udviklingsselskabet.