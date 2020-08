Christopher Jessen fra Smørum forstår ikke, hvorfor Egedal siger ja tak til et arresthus, når flere andre kommuner siger nej.

Læserbrev: Flere kommuner har afvist at lægge jord til arresthuset

"I ingen af de tre kommuner, der er ledet af henholdsvis Konservative, Socialdemokratiet og Venstre, nåede henvendelsen fra Kriminalforsorgen op på et højere plan," skriver Christopher Jessen i dette læserbrev om arresthus-planen i Egedal Kommune

Debat Lokalavisen Egedal - 22. august 2020 kl. 08:10 Af Christopher Jessen, Smørum Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den 24. juni 2020 vedtog et stort flertal i Egedal byråd at gå videre med planerne om etablering af et stort arresthus i Kildedal Nord.

En aktindsigt hos Kriminalforsorgen viser, at Egedal ikke var Kriminalforsorgens førstevalg. Høje-Taastrup sagde "nej" allerede i december 2018, Ishøj i maj 2019, og Greve vendte tommelfingeren nedad i oktober 2019, mens Egedal Kommune i efteråret 2019 indledte en lang møderække med Kriminalforsorgen.

I ingen af de tre kommuner, der er ledet af henholdsvis Konservative, Socialdemokratiet og Venstre, nåede henvendelsen fra Kriminalforsorgen op på et højere plan. De ville simpelthen ikke have arresthuset og følte sig ikke forpligtet af flerårsaftalen om Kriminalforsorgen, selv om moderpartierne på Christiansborg er en del af denne. Hvad er det, Karsten Søndergaard har set, der er så altoverskyggende positivt ved et arresthus med 400 indsatte i Egedal og har han belæg for det? Et tilbud, flere kommuner, der har fået tilbuddet længe før Egedal, har takket "nej" til.

Høje-Taastrup, Ishøj og Greve Kommune har haft nogle af de samme bekymringer, som er blevet rejst over for Egedal Byråd, men som flertallet i Egedal Byråd har valgt at se bort fra.

De tre kommuner har i deres svar blandt andet udtrykt, at et arresthus vil begrænse kommunens fremtidige byudviklingsmuligheder, at et arresthus vil sløre landsbyer, at man ønsker at fastholde arealer som åbent land - eller blot at der ikke er politisk tilslutning.

Den manglende politiske tilslutning er interessant, henset til at de tre kommuner har siddende borgmestre fra Konservativ, Venstre og Socialdemokratiet. Altså partier, som i Egedal Kommune støtter beslutningen om etableringen af et arresthus. Det kan undre, at selvsamme partier i Egedal byråd går så ukritisk til værks over for beslutningen.

De tre andre kommuners svar til Kriminalforsorgen viser, at et pænt nej tak er en mulighed og måske endda en fin idé.

I vores nabokommune, Ballerup, fik de kort efter byrådsmødet den 24. juni nys om Egedals beslutning, og debatten fik Ballerup-politikere til tasterne. Her har medlemmer af henholdsvis Venstre og Socialdemokratiet omtalt beslutningen som "tosset", "ærgerlig", "ikke visionær", "skuffende" og at man kan "frygte at det vil påvirke områdets udvikling".

Med flere andre kommuner, som ikke ønsker projektet og slet ikke kan se det attraktive, så kan det undre at det alene var Egedal-byrådsmedlemmerne Ulrik John Nielsen og Helle Nielsen, som til byrådsmødet den 24. juni 2020 ønskede at stille spørgsmålstegn ved projektet. Alt imens medlemmerne af Socialdemokratiet og Venstre sad i tavshed foruden støttende bemærkninger fra de to ledende medlemmer, Ib sørensen (A) og Ole Hovøre (V). Èn enkelt bemærkning fra et øvrigt medlem af (A) kom dog, som statuerede, "Staten har bedt Egedal Kommune om hjælp, så er der kun én ting at sige; vi vil gerne hjælpe så meget vi kan". Konklusion må desværre være, at flertallet i byrådet ikke ser behov for at stille sig kritisk over for en meget stor beslutning med påvirkning langt ud i tid.

En del af hastværket kan måske forklares med, at Justitsminister Nick Hækkerup den 8. januar 2020 sendte et brev til Borgmester Karsten Søndergaard. Det vil sige efter, at tre kommuner allerede havde afvist Kriminalforsorgen, og Egedal Kommune var sidste lod i skålen.

I brevet skrev Justitsministeren bl.a. : "Det er helt centralt for regeringen og det brede flertal af forligspartier, der står bag kriminalforsorgens flerårsaftale, at der hurtigt kan træffes beslutning om placeringen" samt "jeg håber derfor meget, at de igangværende drøftelser mellem kriminalforsorgen og Egedal Kommune vil føre til et positivt resultat". Brevet kan meget vel opfattes som et forventnings- og tidspres på Egedal Kommune.

Det er yderst bekymrende, at Egedal byråd ønsker at løbe så stærkt, som de gør, i statens ærinde, når der er tale om en så stor beslutning for kommunen - som i øvrigt flere andre kommuner har afvist, og måske med god grund. Hastighed er åbenbart så vigtigt, at det igen og igen afvises af byrådet at udarbejde analyser om, hvorvidt et nyt stort arresthus er den rigtige beslutning for Egedal Kommune. I stedet læner man sig fortsat alene op af to powerpoint-shows udarbejdet af sælgeren af projektet, Kriminalforsorgen.

Egedal Kommune skal ikke kompromittere sine egne interesser og saglighed, blot fordi vi foreløbigt er sidste lod i Kriminalforsorgens skål.