Læserbrev: Flagdag, tak og undren

Et meget fint arrangement, der begyndte med flaghejsning og reveille udendørs og fortsatte indendørs med morgenmad, fællessang og taler. Vi fik to ualmindelig gode taler af dels borgmester Karsten Søndergaard og dels major Søren P. Østergaard. Begge talte om vigtigheden af at anerkende den indsats, de udsendte danskere havde ydet for fred og frihed ude i verden, og de omkostninger, det har for både den udsendte og vedkommendes kære. Tak for et godt arrangement.