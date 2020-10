"Efter at have besøgt en klimagruppe for Bedsteforælder i Albertslund, får jeg lyst til at være med til at starte et lignende projekt i vores kommune," skriver Birthe Overgaard.

Læserbrev: Etablering af en "bedsteforældrenes klimaaktion" i Egedal Kommune

Den har alarmerende betydning for livsgrundlag, udviklingsmuligheder og sundhed for befolkningen i alle lande. Vi skal nå at bremse den globale temperaturstigning ved 1½° for at undgå farlige vippepunkter og dominovirkninger, som løber løbsk. Ellers risikerer vi temperaturstigninger på 4-5°, vandstande, der er 10-60 m. højere end nu og et kaos i verden, som ingen bedstefar og -mor tør tænke på.

Efter at have besøgt en klimagruppe for Bedsteforælder i Albertslund, får jeg lyst til at være med til at starte et lignende projekt i vores kommune. Jeg optaget af, hvordan man er med til at give høringsvar til Kommunen. Det kan være i forhold til naturen, på ny renovering i kommunen, valg af byggematerialer, antal el standere, genbrug af materialer og flere andre temaer. Jeg er optaget af, hvordan vi kan benytte de bedste klimaløsninger og spare på de ressourcer, vi har i vores samfund.