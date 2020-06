Ølstykke Privatskole kommer alligevel ikke til at blive opført her på Spejderengen.

Læserbrev: En falliterklæring hr. borgmester

Ulrik John Nielsen, uafhængigt byrådsmedlem i Egedal Kommune, har skrevet dette læserbrev om udviklingen med Ølstykke Privatskole

Af Ulrik John Nielsen, Ganløse, uafhængigt byrådsmedlem i Egedal Kommune

Det er en falliterklæring, at borgmester Karsten Søndergaard (V) ikke har villet hjæl-pe og imødekomme Ølstykke Privatskoles initiativtagere.

Bormesteren gik i rette med en borger, der skrev om skolelukningen i lokalavisen først på ugen, hvor samme borgmester "pralede" af, at Egedal har tårnhøje ambitio-ner, bl.a. på skoleområdet, det klinger hult.

Men borgmester, hvor blev de tårnhøje ambitioner af, da den sidste udfordring og forhandling med Ølstykke Privatskole skulle stå?

Du glimrede med dit fravær og det til trods for, at du har sagt, at du var for en privat-skole i Ølstykke. Der talte du nok med to tunger, eller er det fordi, du ikke vil lægge dig ud med Socialdemokraterne?

Meget sørgeligt i hvert fald, at der ikke var politisk vilje. Og meget sørgeligt for bor-gerne. Ølstykke Privatskole var et fremragende initiativ og ville have været et frisk pust for området.

Jeg forstår godt, at folkene bag skolen smider håndklædet i ringen nu, efter at have kæmpet med næb og klør for det og samlet godt 2,7 millioner ind selv. At blive be-handlet på den måde politisk fortjener ingen.

Nu er det børnene og deres familier, der taber. Borgerne i Egedal Kommune, er igen ikke blevet hørt.

Det er dårligt politisk håndværk!