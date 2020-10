Læserbrev: Egedals elever præsterer blandt de bedste

"Ved at have klasser på 24 elever eller flere giver det os i højere grad mulighed for, at dele klasserne op og have to voksne tilstede i langt flere timer," skriver Egedal-borgmester Karsten Søndergaard og udvalgsformand Betina Hilligsøe.

Læserbrevet er et svar til den artikel, som vi bragte i sidste uge, der handler om, at Egedal Kommune på landsplan har flest skoleklasser med over 24 elever