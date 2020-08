Svend Arp-Hansen er langtfra tilfreds med planerne om et arresthus i Egedal Kommune, nærmere betegnet i Kildedal.

Læserbrev: Egedal vil sælge ud af arvesølvet - og det tegner til at blive til spotpris

Svend Arp-Hansen, beboer på Kalveholmvej i Knardrup, har forfattet dette læserbrev om det mulige arresthus i Egedal Kommune

Debat Lokalavisen Egedal - 18. august 2020 Af Svend Arp- Hansen, Kalveholmvej 27, Knardrup, 3660 Stenløse

Som borger i Egedal kommune er det trist at være vidne til, at et knebent flertal af de folkevalgte politikere i Egedal byråd,bestående af Venstre og Socialdemokraterne, åbenbart har deres egen agenda med de 25 hektar meget attraktive og værdifulde jord, som de vil sælge til et fængsel i Kildedal Nord/Knardrup! Ja, et fængsel! Så bliver det da ikke større og mere ambitiøst for Egedal eller?

Området ligger rigtig godt placeret, stationsnært og med infrastruktur til erhverv og trafik af pendlere fra de kommende boligområder. Det 25 hektar store område ligger lige op til et større boligområde planlagt af Ballerup Kommune. Jo - Ballerup Kommune kan åbenbart noget, vi ikke evner i Egedal. De vil bygge boliger - vi i Egedal vil bygge et stort grimt fængsel. De folkevalgte i Ballerup må klaske sig på lårene af grin og sige:" vi sælger jord til boliger og Egedal sælger værdifuld jord til opbevaring af kriminelle." En opgave, det måske havde været mere oplagt at løse for en stor Socialdemokratisk kommune som Ballerup.

Efter at have fulgt debatten i TV Lorry, Lokalavisen og på Facebook samt på Livstreaming af byrådsmødet d.24. juni, står det lysende klart, at Borgmester Karsten Søndergaard (A) og planudvalgsformanden Ib Sørensen (A), tilsyneladende vil tromle denne beslutning igennem, koste hvad det vil.

Som borger troede jeg, at vores folkevalgte politikere ville det bedste for kommunens borgere og vores fælles økonomi! Er det et kæmpe fængsel, vi vil kendes for i Egedal? Jeg tror det ikke. Man behøver ikke være økonomisk uddannet for at regne ud, at et salg til et fængsel er den dårligste mulighed blandt mange andre.

Det skinner tydeligt igennem, at der overhovedet ikke ligger nogen former for økonomiske beregninger til grund for et evt.salg til dette formål. Eller er det måske borgmesteren, med sin sædvanlige partner, der ikke vil fremlægge evt. foretagne økonomiske modeller ?? Et større stiltiende flertal af byrådsmedlemmerne i byrådet, dukker sig og er ikke selv i stand til at vurdere for eller imod et salg på grund af manglende oplysninger i form af budgetter og/eller økonomiske modeller.

De kan se frem til afstemninger uden at kende de økonomiske forudsætninger. Der henvises til den indgåede hensigtserklæring, der er fyldt med floromvundne ord og udsagn, uden noget som helst væsentligt og konkret indhold. Og helt uden nogen form for forpligtelser for Kriminalforsorgen, der efter et evt. køb kan gøre lige nøjagtig, hvad DE vil !

Jeg har stor respekt for Helle Elisabeth Nielsen, Bettina Zarp og Ulrik John Nielsen fra byrådet i Egedal for at stille kritiske spørgsmål og efterlyse beregninger og konsekvenser af disse før et evt. salg til kriminalforsorgen. Spørgsmål der blev afvist af Karsten Søndergaard.

Som også skrevet af Jens Skov (SF), er der en form for urent trav i byrådet og nogle folkevalgte tror, dette salg kan listes igennem ved at fortie virkeligheden.

Så, Karsten Søndergaard, vil du virkelig, som Egedals "liberale" Venstreborgmester sælge dette attraktive og værdifulde område til et kæmpe fængsel?

Som borger er det hovedrystende, at der ikke tænkes længere og mere ambitiøst for dette værdifulde område og kommunens økonomi på den lange bane.

Mange borgere vil huske denne sag til næste valg om kun godt et år. Sælger I hurtigt og dårligt, må I forvente en stor og fortjent lussing af vælgerne.