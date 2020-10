Læserbrev: Det er sammenhold

Man bliver stolt og lykkelig over at frivillige i Ganløse møder op en efterårslørdag og knokler løs med at befri vores tilsølede gadekær fra hastigt voksen siv og andre planter, så gadekæret igen kan ånde, og man kan kan glæde sig over udsigten. Samtidig er Forten og det grønne hjerte blevet befriet fra uønsket ukrudt og selvsået buske.