Læserbrev: Derfor vil vi ikke have arresthuset til Egedal Kommune

Bettina Zarp, Ulrik John Nielsen og Helle Anna Elisabeth Nielsen skriver om den seneste udvikling i arresthus-sagen.

Det nye Egedal-parti "Lokallisten Ny Egedal" er på banen med dette læserbrev i forhold til arresthus-sagen i Kildedal Nord

Af byrådsmedlemmerne fra Lokallisten Ny Egedal

Lokallisten Ny Egedal stillede onsdag forslag i byrådet om at lave en uvildig analyse der sammenligner forskellige muligheder for at udvikle på den 25 hektar store "arresthus-grund" der støder op til vores to nabokommuner Furesø og Ballerup.

Vi har i Lokallisten Ny Egedal allerede undersøgt en del. De nyeste regnskabstal fra Enner Mark Fængsel, hvor byrådet var på studietur i år, giver et godt indblik i hvor meget - eller snarere hvor lidt - et arresthus/fængsel drypper på det lokale erhvervsliv.

18 håndværksvirksomheder havde tilsammen omsætning i Enner Mark Fængsel i 2019 på 551.000 kroner. Det er mindre end 31.000 kroner i omsætning på et år pr. virksomhed i gennemsnit - det dækker ikke en gang lønnen i en måned til en håndværker.

Tre erhvervsdrivende, et rengøringsfirma, en slagter og et apotek havde en rimelig omsætning i fængslet i 2019, men intet tyder på, at de er opstået eller overlever på grund af fængslet.

Der er således ikke nogen nævneværdig gevinst for vores lokale erhvervsliv - nærmest tværtimod. Som statslig institution er Kriminalforsorgen bundet af store indkøbsaftaler der primært favoriserer store spillere på markedet f.eks. inden for engrossalg eller større anlægsopgaver, rehabilitering, forsyningsvirksomhed m.v. Det er altså umiddelbart en dårlig forretning af få et arresthus til Egedal for lokale erhvervsdrivende.

Til sammenligning har vi regnet lidt på hvad en gennemsnitlig husholdning må formodes at bibringe til det lokale erhvervsliv på udvalgte varegrupper. Vi antager, at en familie anvender ca. halvdelen af et årligt håndværkertilskud på kr. 20.000 til lokale håndværkere og ca. 7.000 kr. om måneden til lokalt dagligvareindkøb og 6.000 kr. årligt til frisør, fysioterapeut og medicin. Det er lavt sat, men alligevel, ender vi med et samlet årligt forbrug på kr. 100.000 kr. Hvis vi regner med 200 boliger (reelt vil der kunne opføres flere boliger på grunden) vil det genere en lokal omsætning på 20 mio kr.

Tallene taler for sig selv. Det er en indlysende god forretning at investere i boliger og blandet byudvikling. Vel vidende at der følger udgifter med i kølvandet til institutioner, m.v., men disse opvejes af de skatteindtægter der følger med. OG dem har vi slet ikke regnet færdig på endnu.

Eksemplerne ovenfor tjener udelukkende formålet at vise, hvorfor vi mener det er ORDENTLIG og god fornuft at få lavet en undersøgelse af, hvad de økonomiske konsekvenser af forskellige typer udvikling og salg af jorden har. Det er os temmelig ubegribeligt at et flertal i byrådet med V, A, C, I, O, B og løsgænger Jacob Peter Lössl, ikke ønsker et oplyst grundlag. Det er, som om man ønsker at have bind for øjnene og famle i blinde.

Forhandlingerne er nu sat i bero, da vores forslag faldt til fordel for et ændringsforslag stillet af borgmesteren. Men hvad betyder det at forhandlingerne er sat i bero? At de er lukket helt ned? Eller at de kan genopstå når som helst igen? Vi fik ikke svar på det spørgsmål i salen.

Og derfor fastholdt vi vores forslag og stemte imod borgmesterens. Vi vil have gennemsigtighed og ordentlighed når vi træffer så væsentlige beslutninger for kommunens økonomiske fremtid - det er det vi efterlyser i Lokallisten Ny Egedal. Partiets medlemsforslag kan læses via dette link: https://files.builder.nu/c2/16/c21699ba-85a8-4bf1-b3fd-c71089ef15ee.pdf