Læserbrev: Demokratiet i Egedal sat ud af kraft

Ulrik John Nielsen, gruppeformand for Lokallisten Ny Egedal, forstår ikke, at byråds-flertallet siger nej til livestreaming fra byrådsmøderne

"Lokallisten Ny Egedal og SF anmoder om, at der permanent bliver livestreamet fra alle byrådsmøder fremover, da vi ved, at dette er et rigtigt stort ønske fra mange borgere rundt om i Egedal Kommune at kunne følge med i byrådsmøderne hjemmefra eller at kunne se det senere."