Planerne for det mulige arresthus i Kildedal Nord er igen til debat. Foto: Kriminalforsorgen

Læserbrev: Debat om arresthus og Kildedal Nord

Ricky Kofoed-Madsen fra Ølstykke har skrevet dette læserbrev om arresthus-projektet i Kildedal Nord

Debat Lokalavisen Egedal - 21. august 2020 kl. 07:09 Af Af Ricky Kofoed-Madsen, Egernvej 5, 3650 Ølstykke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der har hen over de sidste par måneder været en, til tider heftig, debat om Kriminalforsorgens (KRF) mulighed opførsel af et stort moderne arresthus i Egedal.

Helt grundlæggende har KRF forespurgt Egedal kommune om muligheden for at bygget et arresthus på området ved Kildedal nord mellem Frederikssundsvejen og Kalveholmvej og lige overfor Jungshøjvej.

Byrådet vedtog på byrådsmødet den 24. juni med stort flertal, at der arbejdes videre med en helhedsplan for Kildedal Nord, der giver mulighed for et arresthus samt mulighed for blandet byformål, herunder boliger og idrætsfaciliteter.

Dette betyder ikke, at Egedal Kommune (EK) allerede har solgt grunden til KRF, men det betyder at Egedal kommune og KRF fortsætter med en konstruktiv dialog.

I de mange debatter, er der fremkommet et utal af både gode og lidt mindre gode argumenter for og imod et arresthus. Jeg vil i dette indlæg forsøge at fremhæve nogle af dem og vil forsøge at fremkomme med forholdsvis neutrale svar på disse.

Området vil blive solgt til en alt for lav pris.

Udgangspunktet for salgsprisen er beskrevet i den hensigtserklæring der er indgået mellem EK og KRF. 2 uafhængige ejendomsmæglere skal give en vurdering. Og ja, det er korrekt at en vurdering ville være højere hvis der f.eks bliver opført etagebyggeri.

Et arresthus vil beskæmme området.

Dette vil grundlæggende være et spørgsmål om smag og behag. Hvis man kører ud i området og kigger virker det til, at det omtalte område ligger nede i en lille dal. Dermed vil det være sandsynligt at den omtalte 6 meter høje mur vil være meget lidt synlig både fra Knardrup og fra Frederikssundsvejen.

Et arresthus vil give op imod 350 arbejdspladser.

KRF vurdere at et arresthus vil indeholde ca. 350 arbejdspladser. Langt hovedparten vil være eksisterende ansatte, der flyttes fra gamle arresthuse. Det vil ikke være nogen garanti for, at arbejdspladser tilfalder Egedal borgere.

Et arresthus vil ødelægge naturen

Et arresthus vil selvfølgelig omlæggende den eksisterende landbrugsjord til bygning og et lukket område. Etablering af både boliger og erhverv på området vil have samme resultat.

Et arresthus vil ligge meget tæt på eksisterende boliger

Den foreslåede placering ligger ca. 700 meter fra Knardrup, 800 meter fra Kildedal Station, ca. 2,3 km fra Veksø og ca. 4 km fra Ganløse og ca. 4 km fra Smørum Centret. Ballerup Kommune planlægger byggeri af etageboliger i området omkring Kildedal Station. Disse vil på sigt blive de nærmest naboer.

Indsatte fra arresthuset vil komme ud på udgang

I henhold til bekendtgørelse om udgang for indsatte (BEK nr 182 af 26/02/2019) gives der som udgangspunkt ikke udgangstilladelse til indsatte i et arresthus. Og kun i særligt tilfælde gives der ledsaget udgang.

Der vil være en risiko for, at nogen vil forsøge at kaste ting ind over muren

Byggeriets ydre sikkerhed består af en 6 m høj betonmur omkring arresthuset. I 40 - 50 meters afstand fra betonmuren opføres et 4 m højt trådhegn. Uden for trådhegnet etableres en ydre sikkerhedszone på 20 - 50 meter. Det vil således af tæt på umuligt at kaste ting ind over muren

Et arresthus vil give EK et dårligt ry.

Dette vil umiddelbart være lidt svært at svare på. På den ene side kan det være korrekt at et stort arresthus kan påvirke området omdømme, og dermed eventuelt huspriser, negativt. Omvendt kan tilstedeværelsen af en stor offentlig arbejdsplads have en vis positiv effekt på området.

Et arresthus vil generere meget trafik i området.

Den umiddelbare vurdering er, at der dagligt vil ske en forøgelse på 400 kørsler. Dette skal ses i forhold til de nuværende ca. 20.000 biler, der dagligt kører på Frederikssundsvejen. Uanset hvad der bygges på området, vil give en form for øget trafikbelastning. En husstand bidrager ifølge miljøstyrelsen med 2,4 til 4,5 ture pr dag.

Det vil være en bedre forretning for EK at etablere området med boliger og erhverv

Dette vil kræve en meget stor og kompliceret beregning. EK's børneinstitutioner og skoler er i dag relativt godt fyldt op og en større udvidelse af boligmassen vil kræve meget store investeringer på institutionsområdet. Dette både hvad angår udvidelse af bygningsmassen og ansættelse personale. Ligeledes bør der investeres i en udvidelse på kulturområdet. På den anden side vil en udvidelse af boligmassen indbringe skatteindtægter. Etablering af et arresthus vil alene indbringe et engangsbeløb. Denne indtægt kan så benyttes til opfyldelse af den vedtagne 10-års investeringsplan.

Vil der være arbejde for lokale virksomheder i etableringsfasen.

Sikkert ikke meget. KRF har et ønske om at udbyde etableringen som én stor entreprise. EK foreslår, at når entreprenøren er udpeget afholdes der dialogmøder, hvor projektet præsenteres for interesserede virksomheder, som derved kan tilkendegive i hvilket omfang de kan løse dele af opgaverne og igangsætte opbygning af kompetencer i god tid inden. Dette kan ske efter den såkaldte Greater Suppliers model, som er anvendt i samarbejde mellem Vejdirektoratet og Frederikssund Kommune ved opførelsen af Kronprinsesse Marys bro.

Vil der være arbejde for lokale virksomheder efter etablering.

Igen noget der lidt svært at svare på. Justitsministeriet, som KRF hører under, har en stor fælles aftale omkring facility mangement (bl.a. bygnings- og områdevedligeholdelse). Måske kan nogle lokale virksomheder bliver underleverandører. Denne aftale vil et arresthus bliver underlagt. 400 indsatte og et stort antal ansatte skal have mad og dagligvarer.

Hvorfor skal der etableres et nyt stort arresthus?

KRF vil gerne nedlægge et større antal gamle og utidssvarende arresthuse. F.eks. ligger der et lille arresthus i centrum i Frederikssund. De eksisterende arresthuse er for små og giver for dårlige forhold for både ansatte og indsatte. KRF har store udfordringer med arbejdsmiljøet, og dette vil man forsøge at forbedre ved etablering af et nyt stort arresthus. Her vil f.eks. være mulighed for bedre opdeling af de indsatte. Etableringen af et nyt arresthus blev besluttet af den forrige regering i en flerårsaftale for Kriminalforsorgen.