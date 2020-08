Det var her på Spejderengen i Ølstykke, at den nye privatskole skulle ligge, men projektet blev droppet på målstregen.

Læserbrev: De ofrede en borgmester

"Taberne bliver også Ølstykkes borgere - byen er ved at udvikle sig til udkants Egedal. Her sker ingen udvikling, nok mest af alt afvikling. Dette kunne være vendt med det nye initiativ i Ølstykke," skriver Johan-benjamin Hahn, tidligere bestyrelsesformand for Ølstykke Privatskole

Debat Lokalavisen Egedal - 21. august 2020 kl. 16:10 Af Johan-benjamin Hahn, tidligere bestyrelsesformand for Ølstykke Privatskole Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Meget er der sagt og skrevet om den manglende politiske opbakning til Ølstykke Privatskole, der bedst kom til udtryk på byrådsmødet i maj samt de efterfølgende psudo-forhandlinger om køb af spejderengen.

Men de, der var de mest politiske aktive i den indirekte modstand mod Ølstykke Privatskole, har på bedste strudsefacon stukket hoved i den berømte busk og ladet Borgmester Karsten Søndergaard tage de tørre tæsk i pressen, på Facebook og på kommunens forældremøde i byrådssalen.

Man kan mene meget om Egedals Borgmester, men i det mindste har han rygrad nok til at stille sig i frontlinjen - også når knapt så positive emner skal formidles. Det kunne andre politikere i "magteliten" i Egedal lære lidt af.

Hvor blev for eksempel skoleudvalgsformanden Betina Hillingsø af, da Egedal Kommune holdt informationsmøde for forældrene, der havde håbet på en ny start for deres børn? Jeg tror ikke, at hun skulle have noget klinket i forhold til at møde utilfredse forældre. Det kunne jo give ridser i den polerede lak.

Få vindere Hvem kan dog være vinderne ved at Ølstykke Privatskole ikke blev tilbudt en anstændig aftale og ikke blev mødt med værdighed på byrådsmødet den 27. maj? Jeg kan kun gisne om sammenhængene, men nedenstående tanker er måske ikke så fjerne.

Ib Sørensen har ikke været den største fortaler for Ølstykke Privatskole, men det vil nok være en lille gevinst selv for ham, hvis Ølstykke Privatskole aldrig blev til noget. Men hvis han samtidig kan sikre, at Borgmesteren får skylden for den manglende politiske vilje til at indgå - for Ølstykke - en fornuftig aftale, er vejen pludseligt åben for, at hans datter kan iføre sig borgmesterkæden efter næste valg. Mon ikke at hr. Sørensen som andenviolin i socialdemokratiet, stadig kan svinge dirigentstokken overfor Vicky Rasmussen og måske stadig selv beholde en magtfuld post i planudvalget og lukrative bestyrelsesposter?

Men Borgmesteren ville jo have flertal uden Ib & Socialdemokratiet? Det er ganske rigtigt, men hvad hvis der sad en venstremand (m/k) med en lille borgmester i maven selv og et stort opslået skoleprojekt. Så ville en succesfuld start på Ølstykke Privatskole være en torn i øjet - og igen, hvis den godmodige Borgmester kunne tage skraldet, kunne vejen til borgmesterkæden for fru Hillingsø være lidt kortere.

Når man genhører byrådsmødet den 27. maj, så skurrer det i ørene at primært 3 politikere vælger at bruge 45 min på at nedgøre Ølstykke Privatskole. Udover Ib Sørensen og fru Hillingsø er det Kultur- og Erhvervsudvalgets formand Charlotte Haagendrup. Hvad der får Fru Haagendrup til at komme med et så negativt ladet udfald mod et frivilligt initiativ kan jeg kun gisne om, men det er nærliggende at tænke, at hendes hjertens barn - Spejderne - kunne få deres ønskede skov. Det skal lige siges, at Harefod længe før end Ølstykke Privatskole var en tanke, har haft ønske om at flytte til mere skovnære områder.

Men ovenstående er selvfølgelig kun gisninger - for der er jo selvfølgelig ikke nogen politikere i magteliten i Egedal Byråd, der vil sætte snævre egeninteresser over udviklingen af Ølstykke, Stenløse, Smørum og Ganløse?

Og mange tabere Da jeg lyttede til de mange frustrerede forældre på forældremødet på Egedal Rådhus mandag d. 29. juni 2020 og talte med de mange forældre, der så inderligt ønskede at Ølstykke Privatskole blev en realitet, så er der rigtig mange børn, som har opgivet folkeskolen og som folkeskolen har opgivet. Ikke fordi de har diagnoser eller ikke er intelligente, men simpelthen fordi de ikke i trives i de skoletilbud, som Egedal Kommune tilbyder i dag. De bliver i den grad taberne i dette politiske spil. Forældre og børn, der hjertens gerne tog chancen med Ølstykke Privatskole, fordi enhver chance er en bedre mulighed, end det de kom fra. De kom fra oplevelser med mobning, der ikke blev håndteret, et hav af forskellige lærerer og vikarer og skole-hjem samtaler, der mest af alt handler om at placere skyld på barnet eller forældrene.

Taberne bliver også Ølstykkes borgere - Ølstykke er ved at udvikle sig til udkants Egedal. Her sker ingen udvikling, nok mest af alt afvikling. Dette kunne være vendt med det nye initiativ i Ølstykke.

Husejerne i Ølstykke V kan vinke farvel til en stigning i huspriser, når de i salgsannoncen skal slette "sikre skoleveje" som blikfang, og med den afvikling der sker i Ølstykke midtby og mangel på fremsynethed, så kan de lokale ejendomsmæglere snart slette "gode indkøbsmuligheder" i selv samme annonce. Men det er jo magteliten i Egedal Byråd underordnet, for få af dem har bopæl i 3650 Ølstykke.

Magteliten i Egedal Byråd holder sig som ofte ude af debatter på Facebook eller svarer sjældent på de reelle spørgsmål, de bliver spurgt om. Oftest henledes opmærksomheden på tonen eller at folk misforstår, men mest af alt virker der til, at debatlysten reelt forsvinder, når fakta kommer på bordet og politiske floskler ikke er nok.

Jeg kan jo kun gisne, om alt dette bliver husket, når der skal sættes kryds næste år i november. Håbet er der, men tvivlen hersker.