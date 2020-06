Steffen Tiedemann fra Smørum håber, at Egedal Kommunes visioner stiger. Privatfoto

Læserbrev: De dalende visioner for Egedal Kommune

"Jeg håber inderligt, at kommunens visioner stiger," skriver Steffen Tiedemann i dette læserbrev

Af Steffen Tiedemann, Kongeskrænten 67, 2765 Smørum

Kommunen Egedal er smuk, naturrig, børnevenlig og kendetegnet på hvad et godt og sundt forstadshjem bør være. Sådan har det været i årtier mens kommunen har udviklet sig både i form af øget indbyggertal og industri.

Derfor er det en synd og torn i øjet at kunne konstatere, at de kommunens borgerlige parti har dalene visioner for fremtiden. Nuværende Borgmester Karsten Søndergaard mangler forståelse for betydningen af den borgerlige inddragelse og kommunikation, hvilket tidligere har været en del af grundværdierne for kommunens ledelsesform.

Jeg selv er indbygger i kommunen, bosat med min lille familie i Smørum. Smørum er et dejligt sted. Et idyllisk sted. Min kone er opvokset i byen, kender til dens fordele og talte herfor varmt om byen i forbindelse med vores egen familieudvidelse - det stod os klart da vi fik vores lille ny, at vi skulle bo i idyl og ro - derfor valgte vi straks Smørum som vores hjem. Min kone har altid talt varmt om byen, dens uddannelsesmuligheder og puls - dette er alt sammen tiltrækkende effekter, især når man er en nybagt familie.

Herfor blev jeg og ikke mindst min kone mildest talt forbavsede da vi finder ud af, at byrådet har valgt at lukke en af de tre folkeskoler som er med til at danne rammen for netop idyl og gode uddannelsesmuligheder for vores børn - og vores fremtid.

Vi står spørgende tilbage og mangler svar på hvorfor uddannelse for vores børn ikke er i højsædet i kommunen længere og hvor vores visioner blev af? Søagerskolen som lukkes, lukkes med begrundelsen om, at skolen krævede et nyt tag - et tag som ville koste kommunen 10 millioner kr. hvilket byrådet mente ville være bedre tjent ved at lukke skolen, udvide de to resterende skoler (Boesagerskolen og Balsmoseskolen) fra 3 spor af 28 elever til nu 5 spor af 28 elever... Vi står som nystiftet børnefamilie måbende tilbage. Mange elever, på skoler som i forvejen er presset synes som et valg i den forkerte retning - en retning hvor der ikke bliver plads til de unges behov i henhold til uddannelse.

Min kone har selv gået på Boesagerskolen i Smørum og været glad for den - men det kan også blankt indrømmes at en skole med 3 spor af 28 elever i forvejen er presset i forhold til taletid for alle elever. Herfor undres vi meget over valget af 5 spor - især med henblik på at skolernes fysiske form ikke bliver tilsvarende udvidet. Hertil er der over de seneste år blevet bygget mange nye boliger, parcelhuse såvel som lejligheder og rækkehuse. Når vi går tur i området kan vi se hvordan det fryder med børn - børn som snart skal i skole, børn som vi alle håber må få den bedste uddannelse og bedste fremtid.... Men hvordan stemmer det overens med potentielt overbelastede skoler?

Kort efter nyheden om nedlukningen af Søgerskolen springes endnu en bombe over kommunens borgere - byrådet har til overvejelse hvorvidt der skal bygges et 26.000 etagemeters arresthus på grænsen mellem Smørum og Ganløse. Vi sidder målløse tilbage. Kære byrådsmedlemmer, i lukker ned for uddannelsen for vore unge, og ønsker at indsætte et arresthus midt i dels vores smukke landskabsnatur såvel som i det område vi opfostrer vores børn? Kommunen er uden tvivl i vækst - og har været det de seneste 20 år. Flere flytter til, kommunen er attraktiv for personer og familier i alle aldersgrupper og byen har fået en god industri med blandt andet Demant koncernen. Hvorfor går vi nu den forkerte vej? Hvorfor inddrages borgerne ikke i beslutningerne? Og hvorfor er vores grundværdier ikke i højsædet længere?

Baggrunden for ønsket om et arresthus er vag og utydelig og en entydig begrundelse kan ikke udledes. Men hvis det ikke er for borgernes skyld - hvem er det så? Kan det være fordi det kan give økonomisk overskud for kommunen? Lad os se på det... 26.000 etagemeters sælges for et engangsbeløb i, men hvad så? Ikke mere...

Omvendt udstykkes samme areal til parcelhusgrunde vil salgsprisen af grunden være væsentligt højere og herefter vil der være en årlig indtjening i form af ejendomsskat, øget forbrug i området, handel, skatter og afgifter som efterfølgende vil være af væsentlig værdi for kommunen.

Ud fra ovenstående er det heller ikke en økonomisk vinding for kommunen der umiddelbart er for øje.. Men hvad er det så? Her kommer manglende kommunikation, gennemsigtighed og fornuft til kort. Som indbygger i kommunen sidder jeg personligt tilbage med en følelse af afmagt, for hvad er rationalet? Egedal kommune (og særdeles Smørum) har igennem de seneste 20 år gennemgået en kæmpe forvandling, fra en lille forstadsby som ikke mange kendte, til en lille storby med værdierne i orden og kernefamilien for øje.

Hvorfor skal dette ændres? Hvorfor overvejes det af byrådet at sætte en bremse for udviklingen af byen samt dennes gode ry? Skal vi helt derud hvor byens og kommunens ry skal sænkes (og dertil også værdien på vores hjem) før byrådet for øjne for virkeligheden?

Jeg håber inderligt, at kommunens visioner stiger - desværre er en ulempe ved et velfungerende samfund, at der ofte ikke skal mange dårlige valg til førend skuden ikke er til at vende. Jeg håber ikke, at det bliver tilfældet for Egedal kommune...