Læserbrev: Charlotte Haagendrup svarer Ulrik John Nielsen

"Jeg ser ikke Konservative som statist, men en ligeværdig samarbejdspartner, som tager ansvar for Egedal borgernes penge," skriver Charlotte Haagendrup, gruppeformand for de Konservative i Egedal

Debat Lokalavisen Egedal - 29. september 2020 kl. 13:35 Af Charlotte Haagendrup, gruppeformand for Konservative i Egedalæ

Jeg gider egentlig ikke diskutere politik på denne måde, men jeg synes ikke mit dybt seriøse arbejde, og de mange timer jeg bruger på politik, på den måde skal desavoueres af dig.

Jeg har været indkaldt og siddet til budgetmøde med alle gruppeformænd inklusiv dig Ulrik John, tre gange i dette års budgetforhandlinger.

Én gang i 3 timer, en gang i 2 timer og det sidste med en aftalt tid på én times varighed, fordi bla. Jeg havde varslet en bagkant.

Jeg blev i mødet, på trods af en anden aftale, i den 1 ½ time mødet tog. Der gjorde jeg så vi fik den tid til at diskutere det som var vigtigt. Respekt for hinanden og Respekt for hinandens tid!

Alle møder har, på nær det første, været aftalt mellem alle gruppeformænd, for at sikre at vi alle kunne deltage!

Du skriver flere gange i dit læserbrev, om mødet - altså i ental, hvilket jeg er lidt forvirret over. Som jeg har beskrevet ovenfor har der været tre møder. Hvilket møde - det eneste møde, henviser du til?

Da jeg ikke er hverken medlem af V eller S, må jeg opfatte sætningen om de trofaste statister der overlades smulerne, fra hovedrolleindehaverne, som pegende på blandt andet mig; gruppeformand i Konservative.

Jeg ser ikke Konservative som statist, men en ligeværdig samarbejdspartner, som tager ansvar for Egedal borgernes penge. Jeg har faktisk formået ved flere budgetter i den grad at kunne se tydelige Konservative aftryk i aftalen. Men du er velkommen til dine egne holdninger, det er jo heldigvis også politik.

De partier du taler om blev "lukket ind i kredsen", du omtaler dem ligeledes som "særligt udvalgte". De er faktisk ikke noget særligt, men tak for at forsøge at gøre os helt specielle.

De partier der er i forligskredsen, er blot de partier der tog ansvar i 2018 og stemte for et budget og en ambitiøs Investeringsplan. Det står jeg stadig på mål for, og jeg synes stadig vi har gjort det rigtige.

Men det er jo en del af den demokratiske virkelighed, at vi kan være uenige. Om det er en god eller skidt idé - ja, det afhænger af øjet der ser.

En klog mand har lært mig, at vi faktisk er sat i samme sal for at være uenige.

Det er dejligt når vi kan finde noget at blive enige om. Det er også politik.

Med de mange spørgsmål der er stillet fra alle partier, og som vores administration loyalt har svaret på, tænker jeg alle partier går til budgetforhandlinger på et forholdsvist oplyst grundlag. Normalen er jo også at vi har været en "tur i baglandet" for at tale om de ting der kan lande på budgettavlen. Når Borgmesteren lægger sit forslag på bordet, så starter vi forhandlingerne, ved de møder vi afholder - som jeg har beskrevet ovenfor. Det er faktisk også politik.

Det du beskriver som "lige skulle skrive under på en forligsaftale, der ville binde jer på hænder og fødder det næste år", jeg forstår ikke helt.

Mener du den tekst som er en del af budgetteksten, som i øvrigt blev rettet efter flere ønskede det (og som både "statisterne" og "hovedrolleindehaverne" i øvrigt prompte og uden diskussion, ændrede). Det tænker jeg det er politik.

De tre timer jeg sad til møde med dig, hvor stemningen var god og konstruktiv, og en del af de foreslåede emner blev rettet til, oplevede jeg altså ikke som "klappet af på forhånd". Jeg oplevede det som en forhandling, hvor alle bød ind. Det er den demokratiske proces og politik, når det er rigtig fint.

For vores borgere, er det bedst at vi sammen finder vejen frem til glæde for flest.

Du omtaler en ordstyrer til DET møde; jeg vælger at kalde en mødeleder, men lad os ikke skændes om ord. Vi har en Borgmester, som til tider lader demokratiet komme helt ud til grænsen, det er min holdning.

Når jeg efterrationaliserer, er jeg egentlig rigtig godt tilfreds. Det er nemlig også demokrati, når det er bedst. Jeg tillader mig at belære dig, for jeg har trods alt været med noget længere end du.

På det famøse møde hvor du hvor du til syneladende følte dig reduceret til en skoledreng af en nærmest navngivet gruppeformand (og det var ikke mig).

Indlægget vedkommende fremførte baserer sig på egen oplevelse, og ville måske blot forklare dig at man kan blive klog af skade, eller lytte til en "erfaren halvgammel rotte", som har lært noget selv.

Jeg synes det viste en fin udstrakt hånd, som du slog væk. Det var en beskæmmende opførsel fra din side. At storme ud af mødet på den måde og smække med døren. DET er slet ikke politik.

Nu vil jeg fortsætte den belæring som du ikke ønsker: Forhandlinger i politik skal ikke nødvendigvis begrundes. Det er ikke et afslag fra en myndighed. Jeg kan delagtiggøre dig i, at jeg heller ikke har fået en begrundelse for de ønsker jeg på de konservatives vegne kom til budgetforhandlinger med, og som ikke endte i det endelige budget. Du kommer med noget, du forventer at få noget - noget får du og noget får du ikke. Det er almindelige forhandlinger i politik.

Til det sidste møde (som jeg tænker det er det du hele tiden beskriver) var aftalen at der kun skulle rettes småting og mest tekst. (Der er meget tekst i budgettet - det er jeg personlig fan af, det gør at borgerne bedre kan læse hvad det er vi har tænkt).

Da mødet i 45 minutter omhandlede en enkelt passage, kan jeg så fortælle dig at resten af mødet var hurtigt overstået. De resterende gruppeformænd havde, som aftalt på seneste møde, læst forslaget og nemt kunne bede om de tilrettelser der måtte ønskes.

Jeg kan afsløre jeg havde selv et par stykker med, men det oplevede du ikke, da du i vrede havde forladt forhandlingerne.

Du har ret til at kalde det proforma - jeg kalder det et godt samarbejde, at vi er forberedt som aftalt og vi sammen er enige om ordlyden på en aftale som budgettet er. Det er politik.

Såkaldte forligspartier - ja det må så også inkludere de konservative. Vi kan være enige i eller uenige i hvad der er vægtet mest i budgettet, om der skulle have været noget andet med.

Ja, det er såmænd også politik.

Når vi d. 7/10 i Konservative stemmer for det budget, hvor jeg i den grad føler mig hørt, ja så kaldes det demokrati.

Jeg mener stadig at vi står med et rigtig godt budget også selvom min lange ønskeseddel ikke blev opfyldt - og selvom der er ting i budgettet jeg gerne så udenfor. Det er demokrati.

For god ordens skyld vil jeg tilføje at vi Konservative arbejder for bedst udnyttelse af borgernes penge til glæde for flest muligt - og vi tager som altid ansvar for et budget i balance.