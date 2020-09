"De konservative har også fokus på de ældre, de unge, dem midt imellem - og både dem der kan selv og dem der har brug for hjælp," skriver Charlotte Haagendrup Foto: Carsten Brix

Læserbrev: Charlotte Haagendrup svarer Bjarne Larsen

Charlotte Haagendrup, byrådsmedlem for de Konservative i Egedal Kommune, svarer tilbage på Bjarne Larsens læserbrev

Debat Lokalavisen Egedal - 16. september 2020 kl. 08:02 Af Charlotte Haagendrup, formand for Kultur- og Erhvervsudvalget i Egedal Kommune Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Kære Bjarne Larsen,

Du mener at de konservative ensidigt går efter ting fra Kultur og erhvervsområdet.

Så tror jeg ikke du læste læserbrevet til ende. De få punkter der er oplistet, er kun en del af vores ønskeliste. Og ja, det er rigtigt, i år ligger der en del på kultur-og idrætsområdet.

Mener du at det er så skidt at de konservative blandt andet ønsker et ordentligt løft til vores to større kulturhuse?

Jeg har fået en del henvendelser, og også fra ældre borgere, der gerne ser at vores kulturhus, i Stenløse blev løftet, både så de kan komme dernede og være trygge, hvilket de ikke føler sig lige nu, og også i forhold til tilstanden af lokalerne dernede. Flere ældre fortæller endvidere at det er svært at høre noget der, hvis man bruger teleslynge.

Kulturhuset og alle vores idrætsanlæg, i øvrigt, bruges i høj grad af vores ældre. Det hilser jeg, som konservativ meget velkomment, synes bestemt det er meget positivt.

De ældre, der bruger kommunens sportsanlæg, ude og inde, de ældre der ønsker at bruge kommunens kulturhuse og andre kulturelle tilbud, og de rigtig mange ældre borgere der frivilligt stiller op på forskellig vis, er vel også en del af vores kommune, som vi også skal gøre noget for. Det ønsker jeg da - både som konservativ og som formand for kultur og erhvervsudvalget. Og de skal selvfølgelig have ordentlige forhold.

Om de unge der laver ballade skal tales til eller med, kan jeg forsikre dig om, Bjarne Larsen, at vi naturligvis har forsøgt og fortsat vil forsøge, med begge dele. Men jeg bliver trist og træt, som konservativ (og formand for KEU) over at vi skal bruge penge på reparationer som kunne være brugt til andre gode ting. Jeg bliver både trist, træt og irriteret når vores borgere (i alle aldre), bliver utrygge ved at skulle benytte vores kommunale bygninger. Nogle er endda bange for at gå forbi, da de har haft ubehagelige oplevelser. Det er ikke rimeligt.

Om vi er tabt på kulturområdet, kan være vi ser forskelligt på. Vi har et ret lille budget, som jeg synes vi på forbilledlig vis alligevel ved dygtige medarbejdere, visionære politikere og en stor flok engagerende og helt unikke frivillige i alle aldre alligevel får ret så meget ud af.

Om de konservatives ønsker lyder som "Nice to have" - tja, jeg mener at vores borgere fortjener kultur og mulighed for at holde sig fysisk i gang, fra vugge til grav. Jeg mener også at det er min opgave som politiker at skabe de rammer.

Jeg mener at jo bedre form vi er i, hoved som krop - jo bedre har vi det længst muligt.

Derfor mener jeg også at de ønsker vi kommer med på kultur og fritidsområdet i år som konservative, er godt - især for vores ældre borgere.

Jeg håber da at vi som vi tidligere har været - er enige om at forebyggelse er vejen frem. Det tænker jeg vi stadig er enige om. Derfor giver det god mening at satste også på kultur og idræt/fritid.

Til sidst kigger jeg lige tilbage til sidste års budget - fortsat være en demensvenlig kommune, vi fik køkkenassistenter på vores plejehjem, så aftensmaden kunne blive bedre for beboerne. Vi sikrede at priserne for vask på plejehjem ikke steg. Vi er i gang med planlægning og bygning af et nyt plejehjem, som betyder ekstra 45 pladser. Fokus på mulighed for flere seniorbofælleskaber.

Så Bjarne Larsen - de konservative har også fokus på de ældre, de unge, dem midt imellem - og både dem der kan selv og dem der har brug for hjælp.

Vi har i øvrigt også fokus på - på veje, og skraldespande og alt det andet -

I budgetforhandlingerne - og resten af året. I konservative vil vi sikre et budget i balance, så vi udnytter de midler vi har, på bedste måde, for alle Egedals borgere.