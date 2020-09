Jacob Andrup fra Ølstykke skriver om kommunens besparelse i forhold til hjemmepasning.

Læserbrev: Borgmesteren og Venstre fortæller ikke sandheden

Jacob Andrup fra Ølstykke skriver om afskaffelsen af tilskud til hjemmepasning

Debat Lokalavisen Egedal - 24. september 2020 kl. 08:10 Af Jacob Andrup, Gefionsvej 6, 3650 Ølstykke Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Under overskriften: "Venstre vil alle børn i Egedal", oplyser Borgmester Karsten Søndergaard, at kommunen har sparet 600.000 kr. årligt + udgifter til administration på afskaffelsen af tilskud til hjemmepasning.

Men sandheden er, at man godt 2 måneder tidligere d. 10.10.2018 reducerede budgettet med 700.000 kr. årligt, gældende fra 1.1.2019, hvor byrådets flertal besluttede at halvere tilskuddet.

Det kunne man imidlertid ikke, for de borgere der havde fået en bevilling på 85% af det som en plads i dagtilbud kostede kommunen. Det burde være forvaltningsretlig logik, at man ikke kan give en bevilling og så ændre den, UDEN der foreligger nye oplysninger i sagen. En byrådsbeslutning om at spare på ordningen/serviceniveauet er IKKE nye oplysninger.

Af ovennævnte årsag måtte byrådet d. 19.12.2018 krybe til korset, og indrømme, at deres beslutning ikke var lovmedholdelig, og så fjernede man det helt for nye, med fuld gennemslagskraft i 2020.

Så besparelsen var ikke 600.000 kr., som hævdet af Borgmesteren og Venstre, men 1.300.000 kr. om året.

Besparelsen er en teoretisk besparelse baseret på, at forældrene vælger at passe børnene hjemme uden tilskud.

Hvis ingen familier vælger at passe UDEN tilskud, men i stedet får barnet passet, så repræsenterer udgiften på 1.300.000 kr. 85% af driftsudgiften på et dagtilbud. Så bliver kommunens udgift 1.529.000 kr.

Hertil kan lægges udgiften til søskenderabat, hvor det er 50% af forældrebetalingen for ældre børn til og med SFO.

Hvorfor skrives der + administrative udgifter? Demagogi, for at bilde borgerne ind, at det er frygtelig dyrt?

Alene den tid der anvendes i pladsanvisningen, samt med placering af børnene på de enkelte matrikler, må tage pænt med administrativ tid.

Oveni kommer den tid Venstres "pengene følger barnet" tager. Hver gang der er til-/afgang reguleres budgettet i distrikterne. Det samme er tilfældet når et barn fylder 2 år og 11 mdr. - så reduceres budgettet, så der tildeles børnehavetilskud. Budgettet og dermed personalenormeringen svinger lystigt hen over året, med personale svarende til en hel årgang, fordi alle børn flytter i SFO samtidig. En hel årgang som det tager et år at erstatte, så personalenormeringen svinger med ca. 20% hen over året.

Hvis Egedal Kommune vælger Statsgaranteret udskrivning, så er skatteindtægterne sikret - uanset om alle forældre så valgte, at hjemmepasse.

Så kan man undre sig over, at en Venstre ikke vil benytte den ordning, som netop er indført af Venstre, imens de regeringsmagten i 2001, med støtte fra de øvrige borgerlige partier, som ændring til Serviceloven - bestemmelsen blev videreført i Dagtilbudsloven.

Men som sædvanlig - Venstre ved man, hvor man har.

De har overtaget dette slogan: "Man har et standpunkt, til man tager et nyt".