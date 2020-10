"Jeg kæmper videre for hurtigst muligt at få en beslutning om at igangsætte 3. etape af Frederikssundmotorvejen helt til Frederikssund," skriver Hans Andersen. Foto: Allan Nørgaard

Send til din ven. X Artiklen: Læserbrev: Beslutning om motorvej helt til Frederikssund nu Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læserbrev: Beslutning om motorvej helt til Frederikssund nu

Venstre-politikeren Hans Andersen kæmper videre for hurtigst muligt at få en beslutning om at igangsætte 3. etape af Frederikssundmotorvejen helt til Frederikssund

Debat Lokalavisen Egedal - 06. oktober 2020 kl. 10:06 Af MF Hans Andersen, valgt i Nordsjællands Storkreds (V) Kontakt redaktionen

Før valget var der et flertal på Christiansborg for at byggeriet af motorvejen til Frederikssund skulle begynde i 2022. Der var en aftale om infrastrukturinvesteringer for 112,7 mia. kr. Den pose penge ville lette trængslen på de danske veje, gøre hverdagen for de mange bil-pendlere mere tålelig, give mere tid til familien og skabe sammenhængskraft.

Socialdemokratiet har efter valget revet aftalen i stykker selvom de i valgkampen støttede, at vi skulle bygge motorvejen til Frederikssund. Alt imens spilder en gennemsnitlig bilpendler i Frederikssund og Egedal Kommune svimlende 178 og 148 timer pr. år på at holde i kø. Jeg er forundret over, at regeringen hverken vil hjælpe den enkelte bil-pendler eller virksomhederne til en mere effektiv hverdag.

At holde i daglig kø betyder ganske enkelt tab af danske arbejdspladser - også i Nordsjælland, hvor det er hverdag at holde i kilometerlange køer. Når danskerne hver dag spilder tid i trafikken, så betyder det, at små og store virksomheder er udfordret i forhold til at få logistikken til at hænge sammen, og samtidig mindskes virksomhedernes muligheder for at rekruttere de rette medarbejdere. Vejdirektoratet har præsenteret, at vi taler om et tab på 26 mia. kr. årligt!

Jeg kæmper videre for hurtigst muligt at få en beslutning om at igangsætte 3. etape af Frederikssundmotorvejen helt til Frederikssund. Det giver ikke mening at vente. Det samfundsmæssige økonomiske tab lyder på 650 mio. kr., hvis motorvejsprojektet udskydes til 2030. Regeringen må se at få indkaldt til forhandlinger om en ny infrastrukturaftale. Vi skal have en sammenhængende infrastrukturplan, der øger mobiliteten, understøtter grøn transport, gør Danmark rigere og skaber vækst og bosætning i Nordsjælland.