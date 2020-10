En læser skriver om Børnehuset Karmsten i Ølstykke.

Læserbrev: Bekymrende mønster i Børnehuset Karmsten

Doina Jacobsen skriver om Børnehuset Karmsten i Ølstykke

Debat Lokalavisen Egedal - 05. oktober 2020 kl. 13:22 Af Doina Jacobsen, Torvegade 40, 6700 Esbjerg Kontakt redaktionen

Min helt store bekymring ligger i, at pædagogerne flygter og har gjort det over flere år. Der snakkes ude i byen om en direkte giftig kultur i institutionen.

Kan det passe, at vi som bedsteforældre skal blive ved med at se til, at de gode pædagoger forsvinder fra vores børns dagligdag, og hvorfor stiller vi os tilfredse med de årsager som ledelsen melder ud? Når nu de tidligere ansattes årsag i den grad er mistrivsel.

Jeg har respekt for, at der altid er to sider af en sag, men når jeg også lægger ører til de forældre som har oplevet ledelsen ignorere deres bekymringer, nedværdige forældrene og bagtale dem foran personalet, så synes jeg at der er stor grund til at dele min bekymring.

Der sker ualmindelig mange flytninger af de ansatte, rundt på stuerne, og det er forvirrende for både børn og voksne. Børnene knytter sig til de voksne og skaber tillid til dem, men pludselig ser ledelsen en mulighed for at bytte rundt på dem. Når jeg spørger, får jeg begrundelsen, at det er fordi der mangler hænder et andet sted, men når ledelsen tager fra en stue til en anden, så mangler der de samme hænder på den første stue. Det skaber ydermere utryghed hos medarbejderne, at de ikke ved hvor de skal begynde deres dag når de møder ind.

Vi forventer alle sammen, at når vi sender vores børn af sted, så bliver der passet godt på dem, velvidende de manglende hænder og alle besparelserne. Jeg er helt sikker på, at medarbejderne har lyst til at passe på vores børn. Ledelsen og bestyrelsen har så en opgave i også at passe godt på medarbejderne. Både børn og voksne skal behandles værdigt og med respekt.

Forældre bestyrelsen har tidligere lovet, at der ville blive indført exitsamtaler, men jeg ser ikke nogle ændringer på baggrund af den viden de må indsamle. Det samme mønster tegner sig jo igen - i sidste måned sagde vi farvel til 3 ansigter. Så nu skal børnene endnu engang sige goddag til nye ansigter. Mit barn er holdt op med at huske navnene på de nye ansigter, når jeg spørger.

Med alt ovenstående i mente, er jeg bevidst om, at det naturligvis er lederens opgave at drive hele institutionen, og jeg er ikke i tvivl om, at det er en stor opgave, men det er også lederens opgave at gå forrest i at forme en sund kultur og skabe en arbejdsplads hvor de ansatte trives.

En sund kultur afføder trygge medarbejdere og derfor også gladere børn.

Børnene ved ikke at der mangler hænder, så de fleste er stadig glade, men vi forældre skylder de ansatte at kunne trives. Så forhindrer vi måske også, at flere af de gode medarbejdere søger væk.

Hjælp mig forældre til jeres børn i Karmsten - skriv til vores bestyrelse med jeres bekymringer og oplevelser. Det er bestyrelsens opgave at ændre på det her mønster.