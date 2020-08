"Vi skal have mere dialog med vores borgere. Og med dialog, mener jeg, at vi skal mødes ligeværdigt, vi skal turde tænke sammen med og ikke hen over hovedet på hinanden - vi skal turde at dele ud af ?magten?, skriver byrådsmedlem Rikke Mortensen.

Læserbrev: At lytte så andre taler eller at tale så andre lytter

Rikke Mortensen, gruppeformand for Radikale Venstre Egedal, efterlyser mere dialog med kommunens borgere

Debat Lokalavisen Egedal - 14. august 2020 kl. 07:06 Af Rikke Mortensen, gruppeformand for Radikale Venstre Egedal Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

"Demokrati er ikke den bedste styreform - men det er den mindst ringe." (W. Churchill)

Sommerens ophedede debat om alt fra arresthus i Kildedal, Ølstykke privatskole og til Liselund i Ganløse statuerer med al tydelighed et behov for at skabe en anden og mere nutidig ramme og samtale omkring udviklingen af Egedal Kommune, vi har brug en fornyelse af vores nærdemokrati. Vi har alle brug for at lytte mere.

Vi skal have mere dialog med vores borgere. Og med dialog, mener jeg, at vi skal mødes ligeværdigt, vi skal turde tænke sammen med og ikke hen over hovedet på hinanden - vi skal turde at dele ud af 'magten'.

Vi skal gå fra at inddrage Egedals borgere (borgerindrragelse), som typisk er en proces, hvor der ligger et forslag på bordet, som borgerne kan komme med kommentarer til, hvorefter disse tages med ind i den videre behandling af sagen. Det er en proces, hvor opgaven er defineret på forhånd og løsningen i høj grad også - der er mulighed for at flytte et komma hist og pist, men hverken for at sætte retning eller punktum.

Vi skal have en mere dialogisk proces (samskabelse), en proces hvor borgerne i højere grad er med til at tænke og udvikle vores skønne kommune, vi skal have mere to-vejs kommunikation. Vi skal gå fra inddragelse til dialog eller fra lidt indflydelse til mere indflydelse set fra et borgerperspektiv - for sandheden er jo, at vi er her for borgernes skyld. Vi skal turde lade borgerne sætte dagsordenen sammen med os. Tør vi, så kan vi.

Jeg tror på, at det lokale demokrati har brug for fornyelse, hvis det forsat skal have sin relevans og hvis det skal give mening for vores borgere og for os selv som moderne politikere. Kan vi blive bedre til at lytte og kommunikere - mit svar er et stort og rungende JA. Vi skal nytænke såvel vores processer som vores kommunikation.

Så lad os nytænke vores demokrati sammen - vi skal turde som politikere og som forvaltning at drage borgerne tættere ind - så vi går fra inddragelse til dialog - en ligeværdig dialog - hvor ressourcen og styrken ligger i at lytte til hinanden og finde såvel spørgsmål som svar sammen.