Egedals borgmester Karsten Søndergaard kommenterer på sagen om de ulovlige boliger i Søsum.

Læserbrev: Alle borgere behandles lige

"Når vi nu modtager klager fra borgere over, at ejendommen nu alligevel lejes ud, og at de vilkår, der gælder for anvendelse af ejendommen ikke overholdes - så reagerer vi selvfølgelig," skriver Egedal-borgmester Karsten Søndergaard i dette læserbrev om bolig-sagen fra Søsum

Debat Lokalavisen Egedal - 23. oktober 2020 kl. 15:21 Af Karsten Søndergaard, borgmester i Egedal Kommune

Når jeg i denne uge kan læse her i Lokalavisen, at vi bliver beskyldt for at køre en hetz imod en borger i Søsum, bliver jeg ærlig talt rigtig ærgerlig.

Sagen handler om hvordan vi sikrer, at ejendommen Stenspilgaard bliver anvendt på en måde, som overholder de rammer, vi i kommunen har besluttet for området.

Som kommune er vi jo den myndighed, der sikrer at de samme regler og rammer gælder for alle borgere i kommunen. Når vi i vores Planudvalg har givet afslag på at indrette helårsboliger og ferieboliger på ejendommen, forventer vi selvfølgelig at sådan en afgørelse bliver respekteret.

Når vi nu modtager klager fra borgere over, at ejendommen nu alligevel lejes ud, og at de vilkår, der gælder for anvendelse af ejendommen ikke overholdes - så reagerer vi selvfølgelig.

Vi har gennemført et tilsyn på ejendommen, hvor vi har kunnet konstatere, at der fortsat bor lejere på adressen - lejere, som ifølge afgørelsen i retten i Hillerød skulle have været opsagt i april måned.

Ejendommen anvendes ulovligt - og det er vores opgave at være med til at sikre, at det stoppes. Derfor har vi også politianmeldt forholdene. Og vi følger op - blandt andet har vi et møde med politidirektøren i nærmeste fremtid, hvor vi forhåbentlig kommer tættere på en afklaring af hvordan vi sammen kan sikre at den ulovlige udlejning stoppes.