Hvad får Egedals borgere ud af at sælge jord til et fængsel, både på kort, men især lang sigt," spørger en læser.

Send til din ven. X Artiklen: Læserbrev: Åbent brev til samtlige byrådsmedlemmer i Egedal Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Læserbrev: Åbent brev til samtlige byrådsmedlemmer i Egedal

John Nielsen skriver om Egedal Kommunes arresthus-planer

Debat Lokalavisen Egedal - 25. august 2020 kl. 07:03 Af John Nielsen, Pensionist og tidl. medlem af Stenløse Byråd for Venstre, Mosevej 18 Ganløse 3660 Stenløse Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I er, næsten alle, godt på vej til at deltage i en ejendomshandel, der kan blive århundredes absolut dårligste!

På vegne af alle borgere planlægges og arbejdes der af ledelsen i Egedal Kommune hen mod et salg af et større stykke attraktivt og meget værdifuldt jord i området Kildedal Nord til hvad der kan ende som tilbudspris. Og til hvilket formål vil man sælge? Af alle muligheder er man rigtig godt på vej til at vælge den absolut dårligst mulige.. Et fængsel med plads til op til 400 - forbrydere af alle kategorier og farlighed.

Det siges at være en samfundsopgave, men er det Egedal Kommune der skal løse denne såkaldte samfundsopgave?. NEJ ! Det er det ikke!. Det er en statsopgave, der ikke skal ligge Egedals Borgere til last. Vi har alle sammen, jer byrådsmedlemmer og alle Egedals borgere, været med til at betale den jord, man nu langsomt, men som det ser ud nu, risikerer at sælge til spotpris. Hvor skal "man" så bygge et fængsel spørger nogle? Det er igen ikke Egedals opgave at løse. Men! Staten ejer meget jord tæt på København. Store militære områder som f.eks. ved Sandholmlejren, Høvelte og Sjælsmark. Der er også store egnede områder på Syd- og Vestamager, bl.a. ved Kalvebod Fælled. Kriminalforsorgen må i øvrigt have andre beliggenheder i venteposition, såfremt fængslet ved Kildedal ikke bliver til noget. Det ER, og bliver IKKE, Egedal Kommunes opgave at løse beliggenheden for et nyt stort fængsel for Kriminalforsorgen

Hvad får Egedals borgere ud af at sælge jord til et fængsel, både på kort, men især lang, sigt? Alt tegner til en dårlig og alt for lav grundpris for dette meget værdifulde stykke jord. Og ingen - ingen løbende indtægter i form af skatter o.lign. I stedet for op til 600 glade nye borgere i nybyggede boliger (200 boliger af 3 beboere) og/ eller virksomheder, der alle bidrager til samfundet får vi et stort grimt fængsel med flere hundrede meter lange 6 m. høje betonmure, sikkerhedshegn på 4 m.,pigtråd og sikkerhedszoner på 40-50 m. fra førstnævnte. Og dette placeret på noget af den bedste jord der løbende vil blive stadig mere og mere værd, efter at Ballerup nu er ved at have udsolgt af jord ved Kildedal

Hvad ville du svare, hvis det var dig, der var Adm direktør i et selskab og arbejdende formand for bestyrelsen (læs:som en borgmester) der først og fremmest skulle tænke på at tilgodese et større antal aktionærer (borgerne)??? Er det et svært spørgsmål?? Nej vel. Jeg tør vædde 10 stegte rødspætter, med smør på halen, på at du efter, at have drøftet sagen med din bestyrelse (læs byrådsmedlemmer),ville takke pænt nej til en dårlig handel. Du og din bestyrelse ville først og fremmest tænke på aktionærerne (borgerne), hvis penge man har pligt til forvalte bedst muligt.

Nu er Egedal Kommune jo ikke et selskab, men en kommune, men er det ikke næsten det samme? Jo - stort set. Den største forskel er nok at i et privat selskab eller firma, kan direktøren tages fra bestillingen med ultra kort varsel, hvis han/hun ikke lever op til bestyrelsesmedlemmers og aktionærenes berettigede forventninger.

I Egedal Kommune kan man først, i.f.m. kommunevalg hvert 4. år, komme af med bestyrelsesformand og hele, eller dele af bestyrelsen (Borgmester og byråd), når aktionærer (vælgerne) sætter kryds på stemmesedlen. Man er sikker på jobbet i 4 år, når man er valgt, og er stort set ansvarsfri, bortset fra et moralsk ansvar. Borgmesteren kan kun afsættes, hvis han/hun begår noget direkte ulovligt. Det falder dårlig ledelse og beslutninger ikke ind under.

Det er stærkt forstemmende at se byrådsmedlemmer, der næsten alle under byrådsmødets pkt. 8 d.24. jun 2020, helt tavse accepterede en afvisning af et fremsat og rigtig godt og relevant spørgsmål, om der ikke kunne og burde laves nogle økonomiske modeller for og imod et jordsalg, som det der skal behandles ved senere byrådsmøder. (Spørgsmålet blev fremsat af Helle Anne Elisabeth Nielsen (på det tidspunkt fra De Radikale))

Det kan man ikke lave!!! Sagde borgmesteren! - det han jo faktisk mente, men dog ikke sagde direkte - var: "Det VIL JEG ikke sætte i gang. (underforstået det skal I ikke bryde jer om, det har ikke betydning for sagen. Jeg og et par andre ved hvad det drejer sig om, og hvad der er bedst for Egedal)"

Sagen om fængslet ved Kildedal Nord er først for alvor begyndt og vil komme på flere af byrådets kommende dagsordener. Der skal stemmes om meget. Jeg og mange andre med mig, håber at du vil stemme, med baggrund i, hvad der tjener alle Egedals borgere bedst. Det er et stort og tungt ansvar, der ligger på jeres skuldre. Mange af jer kan stemme efter egen personlig overbevisning. Det kan alle desværre ikke, med mindre de bliver stillet frit under afstemningerne vedr. Fængslet/arresthuset. Men det bliver de måske ikke af de store partier, hvor det for enkelte byrådsmedlemmer med egne og/eller afvigende holdninger kan ende med et: "Ret ind - eller forsvind !"