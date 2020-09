Send til din ven. X Artiklen: Vrøvl fra Michael Kjeldgaard Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vrøvl fra Michael Kjeldgaard

Debat Kalundborg - 18. september 2020 kl. 06:25 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

I onsdagens avis kunne man læse et debatindlæg fra tidligere formand for Kultur- og folkeoplysningsudvalget, Michael Kjeldgaard (S), hvori han gav udtryk for, at FK Odsherred skal betale for meget modtaget tilskud tilbage til kommunen. Jeg er enig med Michael Kjeldgaard i, at FK Odsherred formentlig ikke skulle have modtaget tilskud til rengøring, da de lokaler, som de nu benytter, er kommunalt ejede.

Læs også: Tilskud modtaget uretmæssigt skal betales tilbage

Problemet er, at dette på ingen måde fremgår af den lejeaftale, som Odsherred Kommune har indgået med FK Odsherred. Der er ikke et eneste ord om rengøring. Men læser man Folkeoplysningsloven, fremgår det klart, at Kommunen giver tilskud til rengøring til foreninger.

På den baggrund søgte FK Odsherred om tilskud. Og Odsherred Kommune udbetalte tilskud efter behørig ansøgning. Og det gjorde Odsherred Kommune også året efter. Ikke bevidstløst eller rutinemæssigt, men efter at have tage stilling til faktuelle bilag.

Efter at have modtaget tilskud to år i træk er det klart, at FK Odsherred har troet, at tilskuddet var i orden og efter reglerne. Således er tilskuddene modtaget i god tro, og pengene er naturligvis også brugt til formålet.

Michael Kjeldgaard anerkender i sit debatindlæg, at Odsherred Kommune har begået en fejl, men mener, at det er »værre, at FK Odsherred har søgt om pengene«. Hvilken besynderlig påstand! Det kan da aldrig være en fejl at søge om noget. Hvis det, man søger om, er forkert, skal man jo bare have et »nej«.

Michael Kjeldgaard kommer med en lang forklaring om, hvad der skete, og hvilke aftaler, der blev til, mens han var formand. Jeg deltog ikke dengang i de politiske forhandlinger, og kan derfor heller ikke vurdere sandhedsværdien i disse forklaringer.

Alt dette har resulteret i den ulykkelige situation, at en forening i Odsherred nu bliver bedt om at betale 285.000 kroner tilbage. Penge, som de ikke har - og en udskrivning, der vil true foreningens fremtidige eksistens.

Alternativt skal gælden eftergives, og der skal laves en klar aftale om fremtidig drift. Hvis det koster en tillægsbevilling på 285.000 kroner, fordi man kan sige, at pengene i princippet er taget fra andre foreninger, så er det kommunens problem - ikke foreningens.

Når kommunen har lavet en fejl, og når nogen har modtaget noget »i god tro«, er det god forvaltningsskik at anerkende sin fejl og eftergive det for meget udbetalte beløb. Og det ville klæde Odsherred Kommune.

Leif Egholm

Byrådsmedlem (L)

Odsherred Kommune

