Vores og deres budget

Debat Kalundborg - 27. september 2021 kl. 19:02 Kontakt redaktionen

Der er enighed om mange punkter i de to fremlagte forslag til budget 2022. Dette skyldes, at kommunalbestyrelsen bygger videre på administrationens budget.

Men hvad er forskellen på flertallets og mindretallets budget? Her er nogle hovedforskelle.

Vi budgetterer fuldt ud inden for servicerammen, og sikrer derved de midler som for eksempel Voksenspecialenheden mener, de skal bruge. Men flertallets budget kommer til at mangle 5 millioner kroner til de svagest stillede borgere.

Samtidig peger vi på oprettelse af en stab af mentorer som en forebyggende indsats. Flertallet mener, socialudvalget skal komme med forslag til, hvorledes de kan overholde budgettet. Vi synes, de glemmer, at borgerne har rettigheder i loven, som kommunen selvfølgelig skal overholde.

Vi prisudsætter heller ikke så meget, som flertallet gør. Prisudsættelse betyder, at for eksempel skoler og daginstitutioner får færre penge til indkøb af materiel. Derved er der fare for, at de for eksempel sparer på personale.

Med hensyn til minimumsnormeringer så har BUPL beregnet, på baggrund af forudsætningerne som de er lige nu, at det kræver 320 fuldtidsansatte, ud fra en fordeling 60 / 40 (pædagoger / pædagogiske assistenter).

Men der er p.t. kun afsat penge til, hvad der svarer til 266 fuldtidsansatte. I 2024 får vi cirka 11 millioner kroner fra staten. Oven i kommer 25 procent i ekstra forældrebetaling. Det er i alt 13,75 millioner kroner. For de penge kan vi ansætte 33 flere. Men så mangler der 21 personaler, for at vi overholder loven. De koster 8,6 millioner kroner, som vil mangle i flertallets budget i 2024.

Flertallet skriver en hensigtserklæring, om at de for 13,75 millioner kroner skaffer minimumsnormeringerne allerede i 2023. Vi erkender, at vi i 2024 skal finde 5,6 millioner kroner mere til daginstitutionsområdet.

Vi har også påpeget manglende, retvisende budgetter. For eksempel har der de seneste fire år været overførsler i Fagcenter Børn, Læring og Uddannelse, alene 12,3 millioner kroner i 2020 og 15,7 millioner kroner i 2019.

Med mere retvisende budgetter ville der være større muligheder for at budgettere korrekt og dermed løse flere af de udfordringer partnerskabsholderne har.

Niels Erik Danielsen (EL),

kommunalbestyrelsesmedlem

Kalundborg Kommune