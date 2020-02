Voksne skal ikke ytre sig gennem børnene

Det er lykkedes hende at få både paven og FN med på den vogn. Pigen har en så lang række af diagnoser, at det er soleklart, at hun ikke selv magter at gennemføre den miljøkamp, hun angiveligt fører. Det er indlysende, at en række voksne står bag den kamp. En gang imellem »falder hun i«, som fx da hun nægtede at flyve til USA for at tale ved FN's generalforsamling. Hun lod sig i stedet transportere i en særdeles dyr catamaran-båd til New York. Man »glemte« at fortælle, at båden var forsynet med en stor dieselmotor, og at fem mand fløj til New York for at sejle båden tilbage igen.