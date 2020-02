Visualiseringsbedrag i Jammerland Bugt

Debat Nordvestnyt viste i lørdagsudgaven et visualiseringsbillede fra Jammerland Bugt vindmølleprojekt. Et visualiseringsbillede skal vise møllernes størrelse som øjet vil se det, når møllerne er sat op.

I VVM rapporten til kæmpevindmøllerne på Lammefjorden viser et visualiseringsbillede på samme afstand, at møllerne ville ses som 6 mm store, men virkeligheden efter møllerne er rejst, viser en størrelse på 12 mm og her taler vi om 127 meter høje møller. På visualiseringsbilledet i Nordvestnyt er de 200 meter høje møller i Jammerland Bugt pudsigt nok også vist som 6 mm høje. Omregnet i forhold til størrelsen på Lammefjordens møller vil virkeligheden betyde, at møllernes højde på billedet ville blive ca. 19 mm.