Videorum på Nærklinikken

Socialdemokratiet i Region Sjælland har et ønske om, at så mange konsultationer med lægen , skal foregå så tæt på borgeren som muligt, og helst hjemme hos borgeren selv. Her er videokonsultationer i mange tilfælde en rigtig god og nem løsning for eksempelvis kronikeren, der skal have en rutine konsultation på sygehuset. Vi arbejder nemlig hele tiden på at gøre sundhedsvæsenet nemt og nært for vores borgere, uanset hvor man bor i vores region. I stedet for, at borgerne skal komme til sundhedsvæsenet, skal sundhedsvæsenet i højere grad komme til borgerne. Vores nye videorum er både udtryk for nytænkning og nærhed.