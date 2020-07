Send til din ven. X Artiklen: Vi skal passe bedre på Vesterlyng Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi skal passe bedre på Vesterlyng

Debat Kalundborg - 10. juli 2020 kl. 14:43 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

I det sidste år har jeg snakket med nogle venner om Vesterlyng.

1) De er alle begejstrede for området, men også bekymrede. Flere er biologer, og de mener, at hvis ikke der gøres noget radikalt, vil området bliver overgroet af store vækster bl.a. birk og enebær, der allerede dækker store områder. Derved reduceres plantediversiteten, og efterhånden kvæles de lyskrævende små planter, som er sjældne og enestående for området. Jævnligt plukker folk orkideer, måske fordi der mangler oplysende plancher om fredning.

De ansatte ved lyngen gør, hvad de kan for at rydde de store vækster, men kommer ikke til bunds i oprydningen. Biologerne mener, at kontrolleret afbrænding i små områder ad gangen er løsningen. Der findes eksperter, som kan rådgive om dette på universiteterne og i Hedeselskabet. Mine biologvenner mener i.ø., at det er godt med dyre-afgræsning, men ikke nok.

2) De løse hunde er fortsat et problem, fordi de er en alvorlig trussel for de småfugle, som specielt yngler på stranden. Hvis det fortsætter, vil det ramme dyrediversiteten. Der er skiltning om, at hunde skal være i snor, men mange af skiltene er så små, at de er svære at få øje på.

3) Sidst men ikke mindst er der problemer med trafikken over Vesterlyng. Undertiden kører folk uden for de afmærkede veje og ødelægger bevoksning og jordbund. Det har hjulpet med indhegning med store sten, men er det nok? Stadig benyttes Lyngvej som gennemfartsvej med alt for store hastigheder. Hvordan kan man ændre på det? Det har aldrig været tanken, at Lyngvej skulle være gennemfartsvej, og den er slet ikke bygget til det. I.ø. tager det samme tid at køre fra Havnsø til Kalundborg, hvad enten man vælger turen over lyngen eller via Føllenslev.

Måske ville det hjælpe, hvis der kom »Max 40 km«-skilte op langs med Lyngvej. Lyngen ejes af private jordejere og styres af et lynglaug.

Det hele er fredet, og kommunen har tilsynspligt med fredningen. Men så vidt jeg kan se, er der nogle store problemer, som skal løses i tide, så vi alle fortsat kan have glæde af Vesterlyng som rekreativt naturområde.

Her har vi Sjællands største overdrevs-areal, og det skulle nødig forsvinde.

Michael Busck

Enghavevej 2

Eskebjerg