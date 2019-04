Vi skal investere i børnenes uddannelse

Debat

Kalundborg er ved at blive en uddannelses by, der er ved at manifestere sig med et varieret udbud af korte og længerevarende uddannelser. Vi har offentlige og private arbejdspladser, der sukker efter de rigtige kandidater - både med praktiske og teoretiske kvalifikationer og kompetencer. Sundhedspersonale vil i en ikke fjern fremtid være i høj kurs. Kvalificerede lærere er en mangel - ca. hver fjerde, der underviser på vores folkeskoler, er ikke uddannet til det. Uddannede inden for byggeri og anlæg er efterspurgt - så det er rigtig godt at gode kræfter i og udenfor kommunen i et fælles træk arbejder for at tiltrække endnu flere uddannelsespladser.