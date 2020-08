Send til din ven. X Artiklen: Vi presses af forbruget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi presses af forbruget

Debat Kalundborg - 25. august 2020 kl. 10:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Klima

Af Louise Nielsen Oasen 4 Svebølle

En nat, der hvor morgengryet så småt lader sig ane, vågnede jeg nærmest badet i sved midt i en drøm.

Min mand (han er hinsides nu) og jeg gik i et af børneværelserne og sorterede barnets liv. Der lå bunker alle vegne, stabler af tegneserier, der lå stakke af legetøjsbiler, spil af alle arter, bamser og tøjdyr, alskens tingeltangel.

Stakkels børn, hvad har vi gjort imod dem. Her står vi to forældre og pakker deres barndom sammen, alle de ting og gaver, vi voksne har købt, stakkels børn. Alle de juleaftener og fødselsdage, hvor vi voksne i vor store familie belæssede de arme unger med alskens ting, de slet ikke har haft mulighed for at få et forhold til.

Overforbrug - kan vi slet ikke indse, hvad det er vi gør - går i BR og køber og køber. BR, der bugner af alt, som vore børn slet ikke kan kapere.

Nu står vi to gamle her midt i natten og sorterer efter om det er plastik eller stål - et job uden ende.

Hvorfor drømmer jeg sådan?

Måske fordi jeg er nødt til at publisere det - at vi skal tænke, måske aftale, at barnet har bedre af kun at få en enkelt gave, vi andre ligeså.

Nedsæt forbrug af alle arter!