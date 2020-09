Send til din ven. X Artiklen: Vi giver ikke op! Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Vi giver ikke op!

Debat Kalundborg - 26. september 2020 kl. 13:42 Kontakt redaktionen

Debat

Jeg undrer mig over, at Jasmin Bejdic Head of Offshor Wind hos European Energy, kan stå frem på TV i forhold til evt etablering af kystnære havvindmøller og udtale, at det bare er sommerhusejere, der bor udenfor kommunen, der ikke vil have deres udsigt ødelagt, der er imod projektet.

Det ville være respektfuldt at acceptere, at vi er voksne, bevidste sommerhusejere, der bor og betaler skat i Kalundborg Kommune.

Det er rigtigt, at vi er imod kystnære havvindmøller, men vi er også tilhængere af grøn energi og havvindmøller på havet. 40 stk. havvindmøller kun 6 km fra kysten det er på bekostning af den frie natur og totalt respektløst.

Dette projekt vil skade et internationalt naturbeskyttelsesområde og have stor ødelæggende betydning for ynglende edderfugle, marsvin og for vores havbund, fisk osv

Jeg føler mig afmægtig i et demokratisk samfund, hvor jeg føler, at vi bliver løbet over ende af systemet. Men vi giver ikke op! Denne kamp må kæmpes.

Lene Storbank Bysted

Søndervang 28

St. Fuglede