Vi er en del af oppositionen

Vi er således ikke en del af roseklubben til Martin Damms bevarelse. Hver gang vi nærmer os kritik af borgmesteren, så dukker det samme hylekor af Venstremedlemmer op, og er meget forarget. Det har de selvfølgelig ret til, men som opposition påberåber vi os ret til at være det, som er naturligt for en opposition. Det nye i det her er, at man i for mange år ikke har haft en særlig synlig opposition, men det må man altså vænne sig til nu.

Den service man tilbyder borgerne på de såkaldte bløde områder som eks. folkeskolen, børnehaver, handicapområdet og til dels ældreområdet, er ikke noget at prale af. Erhvervslivet har det godt, og det er absolut flot, men det skyldes ikke politisk dygtighed, idet erhvervslivet kommer af sig selv og banker på. Det er der ingen som kan tage æren for. Vi har bl.a. havnen og Novo at takke for dette. Infrastrukturen er en skandale for virksomhederne, og den manglende politiske vilje til at løse trafikhelvede i Kalundborg by er et himmelråbende svigt fra dengang omfartsvejen nord om Kalundborg blev fjernet fra kommuneplanen.