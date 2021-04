Vi bor i en borgerfjendsk kommune

Debat

Demokratisk Fællesliste i Kalundborg Kommunalbestyrelse har som bekendt stillet forslag om tilbagebetaling til de forældre, som under coronakrisen rettede sig efter statsministeren om, at man skulle helst holde børnene hjemme fra børnehaver og skolernes SFO. Mange andre kommuner har anstændigvis givet forældrene kompensation for en manglende service, som de har betalt for, men ikke har kunnet bruge. I begyndelsen var der tilsyneladende fin stemning for forslaget blandt politikerne. Borgmesteren fik sendt forslaget til yderlig økonomisk beregning, og ganske forventeligt fik piben på næste kommunalbestyrelsesmøde en anden lyd.