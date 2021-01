Vi bør forebygge bedre mod corona

Oppositionen i Kalundborg Kommune har gentagende gange opfordret borgmesteren til at tage ekstraordinære tiltag som fx ekstra rengøring og vikarer og andre forebyggende tiltag. Vi er hver gang blevet mødt med at Kalundborg Kommune følger myndighedernes retningslinjer.

Jeppe Hedegaards eksempel viser, at det ikke helt er så enkelt. Den engelske coronamutant er meget smittende, og det er åbenbart ikke altid nok at følge myndighedernes retningslinjer. Vi vil derfor igen opfordre til, at der iværksættes ekstraordinære tiltag for at forebygge mod Corona.