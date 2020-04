Velkommen til nutiden, Madsen

Ifølge en raport fra GEUS, som overvåger udvaskning af pesticider fra forsøgsmarker, er der en stigende tendens til, at Roundup findes i grundvandet også selv om der i flere år ikke er brugt Roundup på markerne, hvilket indikerer, at der sker en ophobning af Roundup på markerne. Seniorkonsulent Claus Vangsgaard fra DANVA udtaler i den forbindelse at »Problemet med pesticider som glyphosat er typisk, at de bliver skyllet lynhurtigt ned i grundvandet gennem sprækker i jorden, når der kommer regnskyl. Det sker så hurtigt, at der ikke er tid til at fortynde indholdet i drikkevandet til under grænseværdien på 0,1 mikrogram pr. liter, når det sker tæt på boringen. I det værste tilfælde af forurening af drikkevandet blev der således målt 32 gange mere glyphosat end tilladt i drikkevandet i Lejre.« Og professor Lisbeth E. Knudsen, fra Institut for Folkesundhedsvidenskab på KU har lavet en undersøgelse, der dokumenterer, at urinprøver fra danske børn i alderen 7-11 år indeholder glyphosatrester på cirka 1 mikrogram per liter i gentofte og Viby Sj.