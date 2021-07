Velfærd og vækst kan sagtens gå hånd i hånd

Vi fik netop flere penge til kommunen, fordi vi har en borgersammensætning, der har brug for, at vi bruger flere penge på velfærd. Vi har alt for mange sager med borgere, der ikke får den hjælp de rettelig har behov for. Vi har alt for mange sager, der ender med at kommunen taber. Vi har ikke gode normeringer i vores dagtilbud, vores folkeskole er trængt. Det skal vi have løst, for vi kan ikke være andet bekendt. Vi kunne afhjælpe nogle af vores udfordringer, hvis kommunalbestyrelsen fulgte vores forslag og bad borgmesteren bruge sine forhandlingsevner på at sikre en større serviceramme til Kalundborg. Som det er nu, smider vi de fleste af pengene vi har fået til bl.a. at hjælpe vores svageste borgere i kommunen, i kommunekassen. Det skal ikke undre, hvis der til budgetforhandlingerne, kommer et forslag om at give skattelettelser. Det vil være dybt usolidarisk med de af vores borgere, der har brug for hjælp. Usolidarisk med den aftale et bredt flertal i Folketinget indgik for et par år siden, der lavede en omfordeling af pengene. En omfordeling, der burde vise sig i de penge den enkelte kommune må bruge på sine borgere. Det gjorde den bare ikke, den fordeling blev overladt til borgmestrene. Nogle borgmestre sikrede sidste år, deres egne kommuner en større ramme på op mod 30 mio., men ikke vores borgmester.