Uværdig og nedladende behandling

Debat Kalundborg - 25. august 2020 kl. 10:52 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Godt at læse, at Peter Jakobsen udtaleruværdig og nedlandende behandling ikke tolereres. Det må man så forvente gælder for alle medarbejdere, uanset stilling.

Min far var afhængig af ret omfattende hjælp. En hjælp, som meget ofte bestemt ikke levede op til god faglig standard. Det førte til rigtig mange møder, løfter og plejeplaner, der dog sjældent blev fulgt. Også møder, hvor en leder smågrinende satte spørgsmålstegn ved, om han nu huskede korrekt.

Min åndsfriske far deltog i alle dialogmøder i Jernholtparken, hvor han sammen med adskillige andre beboere meget tydeligt formulerede sine klager, bl.a. hvad han oplevede som trusler, da man ville tage hans nødkald, hvis han kaldte for medbeboere, der reelt var i nød.

Det kan derfor ikke komme bag på nogen, at der gennem det sidste halvandet år er påtalt en hård tone over for beboere. »Det er når fagligheden ikke slår til, at forråelsen får fat«,citat Dorthe Birkmose, psykolog. Forråelsen opstår primært som den enkeltes beskyttelse mod et pres, man ikke magter.

Det er her vigtigt at pointere, at det bestemt ikke omfatter alle menige medarbejdere. En del har forsøgt at levere et godt arbejde, men har været så presset på tid og opgaver, at det ofte gav lang ventetid - også på planlagte opgaver ex toiletbesøg eller måltider.

Det opleves som svigt af beboerne, og vi pårørende har set medarbejdere, der halsede rundt og var ved at bryde sammen. Nogen brød sammen og andre rejste, fordi de ikke kunne stå fagligt inde for det, de kunne præstere.

At fyre en enkelt medarbejder, der træder ved af, ændrer intet. At forandre en kultur, hvor forråelsen har vundet indpas, kræver kompetent ledelse på alle niveauer.

Der er brug for ledere, der magter opgaven og har troværdighed. Der er brug for en synlig daglig leder, der gennem deltagelse i arbejdstilrettelæggelse og prioritering har føling med, hvordan den enkelte beboer sikres den nødvendige pleje. Der sikrer kontinuitet og griber ind, når forskellige faggrupper reelt modarbejder hinanden. En ledelse, der har føling med dagliglivet gennem kontakt med beboere og pårørende. En ledelse, der ikke bare placerer ansvar hos andre, bortforklarer og bagateliser virkeligheden.

Den dag de flotte værdier / hensigter varigt omsættes til gavn og glæde for beboerne, da kan Jernholtparken også blive en god ramme for et værdigt ældreliv på linje med kommunens øvrige plejecentre.

Marianne Jæger

Solbjergvej 9

Kalundborg