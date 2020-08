Usmagelig misundelse

Debat Erik Filthuth - eller Filler - drev i årevis med succes sammen med sin hustru Annette Behandlingsstederne Søbæk, det, der blev til Søbæk-emperiet. Filler og Annette trak sig sidste år tilbage. Med mere end 170 ansatte har Søbæk løst kolossalt mange opgaver for vel stort set alle landets kommuner. Utallige socialrådgivere har meget at takke familien Filthuth/Søbæk-imperiet for.

Nu slår Ekstra Bladet til igen. For år tilbage kastede Ekstra Bladet sig over Solhaven i Farsø - Solhaven var et socialpædagogisk opholdssted, der på mange måder mindede om Søbæk. Også Solhaven løste mange opgaver, som kommunerne var taknemmelige for. Senere hoppede Danmarks Radio på Ekstra Bladets skriverier. DR's tidl. nyhedsdirektør Ulrik Haagerup undskyldte over for opholdsstedet Solhaven, at man havde kolporteret Ekstra Bladets usandheder.