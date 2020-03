Send til din ven. X Artiklen: Uorden og kommunalt rod på Gisseløre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Uorden og kommunalt rod på Gisseløre

Debat Kalundborg - 05. marts 2020 kl. 09:47 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Debat

Der hersker rod med den kommunale tilsynspligt på det fredede Gisseløre. Kommunen misligholder tilsynspligten og lukker øjnene for ulovlighederne ved at udstede stribevis af dispensationer i direkte modstrid med egne fredningsregler for brugen af Gisseløre.

Sidste år modtog jeg partshøring i strid med kommunens regler. Kommunen varslede et påbud for at få min jolle væk fra fiskeklubberne. Den lå lovligt. Tavler oplyser ved indgangen, om reglerne for brug af arealet med et kommunalt notat fra 1993; »må benyttes af Kalundborg Sejlklub og fritidssejlere i almindelighed«.

Fiskeklubberne skal dele arealet med sejlklubben og offentligheden. DR ejer arealet, men indtil 2019 troede kommunen, at man selv var ejer.

Der findes ingen brugsaftale kun retningslinier åbne for fortolkning. Kommunen administrerer området til fordel for fiskeklubberne, og sidste år skrev man til sejlklubben; »gives en art fortrinsret til fritidsfiskerne organiseret i Håbet og Asnæsbroen til at placere deres både på arealet, betyder en indskrænkning af sejlklubbens anvendelse, klubberne har vundet hævd på anvendelsen«. Der kan imidlertid ikke »gives fortrinsret« eller »vindes hævd« på et offentligt fredet areal. Kommunen udpegede selv området for at rydde Gisseløre for oplæg af joller. Ulovlige oplæg, som stadig finder sted vest for Asnæsbroen.

Ulovlighederne på Gisseløre skal Kommunen kræve udbedret, ifølge tilsynspligten. Det sker ikke med fiskeklubberne. Man burde kræve de store glasfiberjoller fjernet, de er ulovligt oplagt foran klubberne, fordi de er for høje. Eller skurene, der ulovligt bruges som klubhuse. Ulovlig parkering på det fredede areal. Etableringen af 13 faste pladser betalt af Kommunen til trods for tilladelse til kun 10 svajepladser uden fast fortøjning. Eller udearealer, rygeovn, festivaltoilet, flisebelægning og voldanlæg, der ikke er i overensstemmelse med fredningen.

Claus Bager Nielsen

Norgesvej 60 4. th

København S