Send til din ven. X Artiklen: Udfordringerne trænger sig på Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Udfordringerne trænger sig på

Debat Kalundborg - 21. februar 2020 kl. 09:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vækstmuligheder

Af Stén Knuth MF (V) Sjællands Storkreds

I Kalundborg ligger verdens største insulinfabrik. Novo Nordisk er en dansk succeshistorie, og helt konkret kaster de glans på Kalundborg. Tidligere på måneden kom det frem, at Novo nu pumper 800 millioner kroner i fabrikken, der ligger ud til dybvandshavnen i Kalundborg Fjord. Men med investeringen følger også udfordringer, som vi politikere har en forpligtelse til at løse.

Generelt set bliver vi nødt til at sikre en bedre infrastruktur til og fra Kalundborg. Insulinfabrikken skaber mange arbejdspladser, og hvis vi skal have b.la. københavnerne til at flytte sig, så må infrastrukturen forbedres. Det skal være nemt og bekvemt.

Samtidig er det her en oplagt mulighed for at promovere de fantastiske områder i og omkring Kalundborg. Investeringen vil skabe grundlag for, at flere vil bosætte sig i eksempelvis Knabstrup, Tølløse, Mørkøv eller Jyderup. Den mulighed må vi gribe. Og det kan blandt andet løses ved at gøre det attraktivt at bo udenfor København. Eksempelvis ved at sikre gode kulturelle tilbud og flere uddannelsesmuligheder. Det er godt for området, og det vil skabe en bedre sammenhængskraft på Sjælland.

Hvis ikke vi politikere griber den her mulighed, så kan vi i værste fald risikere, at Novo Nordisk på et tidspunkt må flytte væk, fordi de ikke kan tiltrække arbejdskraft. Det vil betyde flere milliarder kroner mindre i statskassen til vores fælles velfærd.

Derfor er det vigtigt, at vi kommer i gang med at skabe gode og lige muligheder. Det kan kun gå for langsomt.