Udenrigspolitisk nyorientering

Debat Kalundborg - 18. september 2020 kl. 10:54 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Immigranter

Af Thor Birkeland Røsnæsvej 187 A Kalundborg

»Grundlaget for Dansk udenrigspolitik skal fremover være funderet på socialdemokratiske grundværdier fast forankret i vort nære forhold til De forenede Stater,« siger udenrigsministeren.

I en tid, hvor det står klart for enhver, at de traditionelle amerikanske værdier er under nedsmeltning, kan udenrigsministerens udmelding virke ejendommelig, men set i lyset af, at Danmark, sammen med Polen og Ungarn tegner Den Europæiske Unions absolutte højrefløj, giver Kofoeds udmelding dog mening.

Jeg har virkelig svært ved at genkende det Danmark, jeg gennem min opvækst lærte til at holde af, i det billede skiftende regeringer har tegnet af vort land siden 2001.

Det kan ikke undgås, at Danmarks holdning til Europa og verdens problemer har en pris. Et dansk fragtskib har sejlet rundt i Middelhavet med 27 bådflygtninge om bord i en hel måned. Det er aldrig sket før, at det har taget så lang at nå frem til en løsning.

»Det er min holdning, at et middelhavsland skal tage imod de 27 flygtninge«, sagde en talsmand for udenrigsministeriet til TV-avisen, men et dansk skib ér pr definition dansk grund. Det er samfundslære for folkeskolen. Derfor vár de 27 emigranter et dansk problem, al den stund vi har sat os udenfor det europæiske fællesskab i flygtningespørgsmål.

Da den privat hjælpeorganisation overtog immigranterne for at yde lægehjælp, slap regeringen ud af kniben, men den har vist, at den end ikke viger tilbage for at tage skibsfarten som gidsel for sin politik. Sluttelig overtog så det ellers hård prøvede Italien flygtningene.

Det var med nogen nervøsitet Europa, og for den sags skyld Danmark, i 2018 tog i mod den nye italienske højrefløjs regering med den forkætrede højrepopulist Matteo Salvini som vicestatsminister og indenrigsminister.

Venstres nestor Bertel Haarder satte ord på sine bekymringer i en stort opsat artikel i Nordvestnyt. Men Bertel Haarder kender åbenbart ikke Italienerne - for selv i brystet på den højtråbende, gestikulerende kompromisløse højre populistiske - Matteo Salvini, gemmer der sig et bankende varmt italiensk hjerte. Salvinis sidste handling som Italiens indenrigsminister var at åbne grænsen for 30 uledsagede børn, som et spansk skib havde samlet op i Middelhavet. Det ligeledes hård ramte Spanien tog sig så af de voksne immigranter.