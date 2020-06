Send til din ven. X Artiklen: Trepartsaftale hjælper lærlinge i Nordvestsjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Trepartsaftale hjælper lærlinge i Nordvestsjælland

Af Rasmus Horn Langhoff MF (S) Sjællands Storkreds

Vi ved, at danske virksomheder kommer til at mangle mekanikere, elektrikere og andre faglærte frem mod 2025. Hvis erhvervslivet ikke kan få den arbejdskraft, det har brug for, må det rykke til udlandet eller afvise ordrer. De unge, som tager en af landets mange erhvervsuddannelser i dag, er - med andre ord - med til at gøre Danmark rigere i morgen. Derfor skal vi naturligvis gøre alt, hvad vi kan for at styrke erhvervsuddannelserne.

I øjeblikket giver coronakrisen dog store økonomiske udfordringer for danske arbejdsgivere, og det risikerer i sidste ende at ramme de elever og lærlinge, der er i lære som en del af en erhvervsuddannelse. Det er derfor meget positivt, at regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en ny trepartsaftale, som skal gøre det økonomisk overskueligt for virksomhederne at fastholde de nuværende lærepladser og at oprette nye lærepladser fremover.

Med aftalen afsættes der 5,4 milliarder kroner, som skal holde hånden under lærlinge, elever og danske virksomheder. Der indføres samtidig en løntilskudsordning for private virksomheder, som har lærlinge, eller som ønsker at ansætte lærlinge.

Aftalen er dermed en hjælp for de 70.000 elever, som lige nu er i lære i hele landet, heraf 791 elever i Kalundborg Kommune, 474 i Odsherred Kommune og 921 i Holbæk Kommune.

En opgørelse fra i år, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd står bag, viser, at knap 9.000 elever i øjeblikket står uden en læreplads. For de nordvestsjællandske kommuner drejer det sig om i alt 203 elever. Aftalen kan også komme disse elever til gavn, da der gives et ekstraordinært tilskud på 1,4 milliarder kroner til samtlige arbejdsgivere for at sikre den fortsatte oprettelse af lærepladser og holde gang i dansk økonomi.

Der er derfor god grund til at juble over trepartsaftalen, der både gavner vores dygtige unge på erhvervsuddannelserne, og som sikre Danmark mere faglært arbejdskraft i fremtiden.