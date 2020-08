Tillykke til Ørsted

Asnæsværkets brændsel er i kommunens CO2-regnskab betegnet som værende CO2-neutralt. Det er desværre ikke rigtigt. Hvis træet ikke blev fældet og lavet til flis, ville det have været et kulstoflager - et CO2-lager. Klimarådet har fremhævet, at træbaseret biomasse fra skovene spiller en vigtig rolle som kulstoflager, som det har taget lang tid at bygge op. Men Ørsted kan jo selvfølge kompensere den megen forbrug af flis ved at plante ny skov. Kalundborg Kommune har skov på ca. 9 procent af kommunens samlede areal. Vi har et måltal om at nå et skovareal på 20 procent. Hvis vi skal have mere skov, så kræver det, at flere lodsejere frivilligt ønsker at etablere skov. Her kan Ørsted hjælpe.