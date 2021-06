Tilladelse ikke uventet - men utrolig trist

Når tre store grønne organisationer lokalt og nationalt enstemmigt gang på gang fortæller kommunalpolitikerne, at den nuværende vandindvinding har medført stor skade på naturen, og at en fortsættelse og øgning af vandindvindingen ud over at medføre yderligere negative konsekvenser for naturen, også er lovstridig - så er det trist - endda meget trist, at 22 ud af vores 27 kommunalpolitikere mener, at de er bedrevidende end højt uddannede fagfolk i DTU Aqua. Når tre store grønne organisationer enstemmigt råber vagt i gevær, så burde det have givet stof til eftertanke hos enhver ansvarlig politiker.